阿富汗戰爭 | 特朗普嘲諷北約盟軍「躲後方」 哈里王子怒批：應尊重陣亡英軍

即時國際
更新時間：09:45 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:45 2026-01-24 HKT

美國總統特朗普日前受訪時貶低北約盟國，宣稱北約盟軍在阿富汗支援美軍對抗塔利班的戰事中，躲在較後方，刻意離前線遠一些。曾兩度派駐阿富汗的英國哈里王子批評有關言論，表示英軍在阿富汗衝突中作出的「犧牲」是「值得被如實、尊重地談論」。

特朗普周四（22日）受訪時表示，「不確定」北約在美國遭受威脅時，是否能通過捍衛美國的「終極考驗」。他還說：「我們從來就不需要他們，他們會說自己派了一些部隊去阿富汗。是的，他們確實派了，但就是躲在後面一點，離前線遠一點。」他並補充指出，美國對歐洲以及許多其他國家「一直都非常好，這必須是雙向的」。

哈里王子2008年1月在阿富汗執行巡邏任務。
哈里王子2008年1月在阿富汗執行巡邏任務。美聯社
哈里王子不滿特朗普言論。
哈里王子不滿特朗普言論。法新社
特朗普發言觸怒英國等北約盟國。
特朗普發言觸怒英國等北約盟國。路透社

457英軍陣亡

英國廣播公司（BBC）報道，哈利周五（23日）向在阿富汗衝突中喪生的北約部隊致敬，其中包括457名英國軍人。他表示：「我曾在當地服役，在那裡結交終生的朋友，也失去了摯友。」

他指出，北約於2001年史上首次、也是迄今唯一一次啟動第5條款，「這意味著每一個盟國都有義務在阿富汗與美國站在一起，以維護我們共同的安全。盟友們回應了這項號召」。

哈利兩度派駐阿富汗

他進一步強調：「數以千計的生命自此徹底改變。為人父母者埋葬了兒女，孩子失去了父親或母親，無數家庭至今仍承受著這一切所付出的代價。」

哈利表示：「這些犧牲理應被誠實且尊重地談論，因為我們所有人依然團結一致，並始終忠於對外交與和平的捍衛。」

特朗普在越戰期間曾5度獲得徵兵緩期，其中4次因學業原因，另一次則因骨刺。他對北約盟軍的批評不僅在國內引發爭議，加拿大與波蘭等盟國的部長級官員與政治人物也相繼作出譴責。

施紀賢斥特朗普言詞侮辱

英國首相施紀賢嚴詞批評特朗普，稱他的言論「侮辱且相當令人震驚」，呼籲特朗普為此道歉。不分黨派的政治人物、阿富汗傷殘軍人與軍眷，亦一致表達不滿。

白宮則發聲明強調特朗普沒有錯。聲明指出：「美國對北約的貢獻遠超其他國家，總統成功促成北約盟友承諾將支出提高至5%，正協助歐洲為自身防衛承擔更大責任。美國是唯一有能力保護格陵蘭島的北約夥伴，總統此舉是在推進北約的整體利益。」

