美媒：特朗普政府擬對古巴實施全面石油禁運 圖更迭政權

美國傳媒周五（23日）引述知情人士報道，特朗普政府正考慮採取新策略以推動古巴政權更迭，其中一個選項是對該國的石油進口實施全面封鎖。分析人士指出，這類措施可能會對本就陷入困境的古巴燃料供應、電力系統與整體經濟造成災難性衝擊，恐引發人道危機。

美國《政治報》網站引述消息人士的話說，這項計劃得到美國國務卿魯比奧的支持，但特朗普政府尚未決定是否批准這一舉措。

古巴約60%石油仰賴進口。路透社

特朗普多番向古巴施壓。美聯社

魯比奧支持對古巴實施全面石油禁運。美聯社

古巴60%石油依賴進口 恐釀人道災難

報道指，特朗普政府內部對這個選項仍有爭議，部分人士擔心全面封鎖古巴石油進口，可能會引發人道主義危機。

根據國際能源總署（IEA）資料，古巴約60%石油仰賴進口。隨著委內瑞拉供油大減，墨西哥已成為主要供應國，但墨西哥向古巴收取進口石油的費用，其石油供應恐難以彌補古巴日益惡化的能源短缺。

知情人士直言，能源被視為「扼殺政權的關鍵槓桿」，美國認為在古巴經濟處於低谷之際，是推動政權轉換的關鍵時間。相關行動可能援引1994年通過的《赫姆斯柏頓法》，該法旨在加強對古巴的經濟制裁，並將美國對古巴的貿易與金融禁運正式入法。

魯比奧支持斷石油供應

相關人士表示，若全面阻斷古巴的石油供應，將是美國近期宣布停止古巴自委內瑞拉進口原油政策的升級版本。過去古巴高度仰賴委內瑞拉供油，不僅用於國內能源，也透過轉售部分原油換取外匯；隨着華府加強取締受制裁的委內瑞拉油品，古巴經濟已受到明顯衝擊。

美軍於本月初突襲委內瑞拉，成功抓捕時任總統馬杜羅，將其帶往紐約受審。在成功推翻馬杜羅政權並掌控委內瑞拉石油後，特朗普談及可能對古巴與哥倫比亞採取進一步行動，威脅古巴若不盡快「達成協議」，將面臨「零石油、零資金」流入古巴的局面。

流亡社群尋求推翻古巴共產政權

美國邁阿密的古巴流亡社群長期將推翻古巴共產政權視為核心政治目標。自1959年古巴革命後，大量古巴人流亡海外，其中以邁阿密地區最為集中，該社群持續透過政治動員與公共倡議，支持對古巴政府採取強硬路線，並將政權更替視為推動古巴民主轉型的必要前提。

魯比奧便是出身古巴移民家庭，其長期在國會與行政體系中主張加大對古巴政府的制裁與施壓措施，並公開支持透過經濟與能源限制削弱古巴政權的執政基礎。