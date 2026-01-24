伊朗局勢｜美國宣佈新一輪制裁措施 另出招威脅伊拉克遏制親伊朗武裝勢力

美國進一步加大對伊朗的政治與經濟壓力。美國財政部轄下的外國資產控制辦公室（OFAC）於當地時間1月23日公布新一輪制裁名單，針對多個涉及伊朗能源與航運體系的實體及船隻；同時，華府亦向伊拉克發出警告，若未能遏制親伊朗武裝勢力，或將限制其美元供應。

根據美方公布資料，是次制裁重點指向協助伊朗石油、能源及相關衍生產品出口的航運與管理網絡。被列入制裁名單的包括多家航運公司及其關聯船隻，主要涉及油輪及貨船。美方認定，相關船隻在伊朗受限制能源貿易中擔當關鍵運輸角色，其在美國司法管轄範圍內的資產將被凍結，美國個人及機構亦被禁止與其進行任何交易。

分析認為，美國此舉意在進一步堵塞伊朗能源出口的灰色渠道，削弱其外匯收入來源，並配合外交與金融手段，對德黑蘭施加更大壓力。

另一方面，英國《金融時報》報道，華府近期亦加緊向伊拉克主要政治人物施壓，要求其在籌組新政府時排除伊朗支持的武裝團體，並提出具體、可行的解除武裝計劃。多名熟悉磋商情況的人士透露，若相關要求未獲落實，美方或會採取懲罰性經濟措施，其中包括限制伊拉克在石油銷售中可動用的現金美元供應。

消息指出，美元供應對伊拉克金融體系及經濟運作至關重要，美國的相關威脅被視為用以遏制伊朗在當地影響力的重要槓桿。

與此同時，伊朗國內局勢亦持續緊張。海外反對派及人權組織指，自伊朗爆發反政府示威以來，至今已傳出超過5000人死亡，當中包括示威者及平民。德黑蘭方面則否認相關數字，惟外界普遍認為，國內政治壓力與經濟挑戰，正進一步加劇伊朗與西方的對立。