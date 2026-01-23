JR埼京線︱17歲少年揮動疑似鉸剪惹恐慌 多條列車服務一度受影響

日本東京的埼京線列車今天下午發生一宗有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動事件。一名17歲少年隨後被警方逮捕。事件一度引發多線列車停駛，於當地時間傍晚6時始陸續恢復。

台灣中央社引述日本富士新聞網（FNN）、讀賣新聞報道，警方表示，事發於當地時間今日下午4時20分左右，在東京都北區中十條附近行駛中的JR埼京線列車車廂內。有乘客向警方報案稱「電車內有人揮舞剪刀」。有人按下車內的緊急警報鈴，列車隨即停車。

警方到場控制住一名年輕男性。事件中並未有人因刀具而受傷，但因為列車緊急停車，有1名乘客撞到頭部，乘客驚慌避難時，有3人受傷送醫。

調查相關人士指出，這名17歲少年在車廂內揮舞類似剪刀的物品，並大聲喧鬧。少年被警方當場制伏，並以涉嫌違反暴力行為法將其拘捕。

受事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。