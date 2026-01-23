Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄羅斯一飛機疑在中國上空發求救訊號 蘭州中川機場：仍在盤旋

即時國際
更新時間：18:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-23 HKT

今日（23日）下午，俄羅斯AzurAir的AZV2998航班（執飛普吉島-巴瑙爾航線）在中國上空發出求救信號，正準備在蘭州緊急降落。報道稱機上載有238名乘客。

根據資料，該航班原計劃從泰國布吉飛往俄羅斯巴瑙爾，當地時間10:21起飛，預計17:55抵達目的機場。

內地「新黃河」報道，該航班備降蘭州中川機場。惟到了下午5時，蘭州中川機場工作人員表示，航班還在盤旋中，還未降落，具體原因還不清楚。
 

