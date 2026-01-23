Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐時民調顯示支持度下滑 特朗普揚言控告造假 斥刑事犯罪

即時國際
更新時間：09:27 2026-01-23 HKT
發佈時間：09:27 2026-01-23 HKT

美國《紐約時報》與錫耶納大學（Siena University）最近公布的一份民調顯示，總統特朗普的支持度持續下滑。特朗普強烈不滿，揚言將控告紐時並要求負責，同時聲稱這是「假民調」，實際上應視為刑事犯罪。 《紐約時報》回應指出，這項訴訟是「試圖壓制獨立報道」與「恐嚇傳媒」。

特朗普是在上述民調公布後發出上述威脅。這項民調顯示，現年79歲的特朗普支持度僅40%，此一數字與多項民調結果一致，皆顯示特朗普在第2任期周年之際，支持度下滑。

相關新聞：
白宮發言人警告主播錄音流出 要求完整播特朗普訪問 否則「告到你甩褲」

特朗普斥紐時民調造假。路透社
特朗普斥紐時民調造假。路透社
紐時民調指特朗普支持度下滑。法新社
紐時民調指特朗普支持度下滑。法新社
《紐約時報》回應指出，這項訴訟是「試圖壓制獨立報道」與「恐嚇傳媒」。法新社
《紐約時報》回應指出，這項訴訟是「試圖壓制獨立報道」與「恐嚇傳媒」。法新社

紐時：圖恐嚇傳媒

這項民調指出，特朗普聲望持續下滑原因，包括經濟處理方式以及對非法移民採取軍事化強硬手段。這項民調被視為美國最具權威與準確度最高的政治民調之一，它並指出特朗普在2024年勝選時所建立的支持聯盟正逐漸瓦解，選擇支持特朗普的年輕族群與非白人選民如今已不再相挺，只剩下核心的年長與白人選民支持他。

特朗普在自家社交媒體平台Truth Social發文說：「紐約時報/錫耶納大學民調將被納入我對這家失敗媒體的訴訟之中。」他指控紐時須為「激進左派的謊言與不法行為」負起全責。

特朗普進一步表示，「虛假與欺騙性民調，實際上應視為刑事犯罪。」

已提出多項誹謗訴訟

特朗普近年來已對多家媒體提出誹謗訴訟，包括英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、《華爾街日報》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與美國廣播公司（ABC），其中部分案件已以數百萬美元和解。

他2025年9月首度向紐時提出誹謗訴訟並索償150億美元（1166億港元），理由是紐時刊登不實報導，意圖損害2024年總統大選的個人選情與聲譽。此案一度遭聯邦法官駁回，後於10月修正後重新提出。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
19小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
20小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
21小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
16小時前
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
17小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
11小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
9小時前