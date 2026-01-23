紐時民調顯示支持度下滑 特朗普揚言控告造假 斥刑事犯罪

美國《紐約時報》與錫耶納大學（Siena University）最近公布的一份民調顯示，總統特朗普的支持度持續下滑。特朗普強烈不滿，揚言將控告紐時並要求負責，同時聲稱這是「假民調」，實際上應視為刑事犯罪。 《紐約時報》回應指出，這項訴訟是「試圖壓制獨立報道」與「恐嚇傳媒」。

特朗普是在上述民調公布後發出上述威脅。這項民調顯示，現年79歲的特朗普支持度僅40%，此一數字與多項民調結果一致，皆顯示特朗普在第2任期周年之際，支持度下滑。

這項民調指出，特朗普聲望持續下滑原因，包括經濟處理方式以及對非法移民採取軍事化強硬手段。這項民調被視為美國最具權威與準確度最高的政治民調之一，它並指出特朗普在2024年勝選時所建立的支持聯盟正逐漸瓦解，選擇支持特朗普的年輕族群與非白人選民如今已不再相挺，只剩下核心的年長與白人選民支持他。

特朗普在自家社交媒體平台Truth Social發文說：「紐約時報/錫耶納大學民調將被納入我對這家失敗媒體的訴訟之中。」他指控紐時須為「激進左派的謊言與不法行為」負起全責。

特朗普進一步表示，「虛假與欺騙性民調，實際上應視為刑事犯罪。」

已提出多項誹謗訴訟

特朗普近年來已對多家媒體提出誹謗訴訟，包括英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、《華爾街日報》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與美國廣播公司（ABC），其中部分案件已以數百萬美元和解。

他2025年9月首度向紐時提出誹謗訴訟並索償150億美元（1166億港元），理由是紐時刊登不實報導，意圖損害2024年總統大選的個人選情與聲譽。此案一度遭聯邦法官駁回，後於10月修正後重新提出。