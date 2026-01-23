中美關係 | 特朗普稱兩國領導人將互訪 中國外交部回應

美國總統特朗普周四（22日）宣布，將於4月訪問中國，並預料中國國家主席習近平於今年底前訪問美國。特朗普在「空軍一號」總統專機上對記者說：「我期待見到習主席，我與中國的習主席一直保持良好關係。」



外交部發言人郭嘉昆今日（23日）表示，中美關係穩定發展符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。就美國總統特朗普將於4月訪問中國，中國領導人將於今年年底訪問美國，郭嘉昆指，目前沒有可以提供的信息。

指中國正大量採購美大豆

特朗普指出，全球兩大經濟體之間的關係曾在新冠疫情期間一度趨於緊張，但此後已顯著改善。他並表示，中國目前正大量採購美國大豆，對美國農民而言是一大利好消息。

特朗普表示期待見習近平。路透社

美方表示，特朗普與習近平今年可能進行多達4次會面。美聯社

特朗普指出，中美關係已顯著改善。美聯社

同一天，美國財政部長貝森特在達沃斯接受政治新聞網站POLITICO專訪時表示，特朗普與習近平今年可能進行多達4次會面，並建立富有成效的互動關係。貝森特指出，雙邊關係已達到一種「非常好的平衡」，分歧不太可能像去年那樣演變為全面性的經濟衝突。

美財長料習特今年或4次會晤

貝森特說：「當領導人為整體關係定下基調時，即便出現一些小狀況或波折，他們也能立刻通話溝通，迅速為局勢降溫。」

他並表示，自己在世界經濟論壇期間曾與中國國務院副總理何立峰進行場邊會晤，並被告知中方正致力於落實由特朗普與習近平敲定的相關協議。他說：「我們將持續施加實質壓力，要求兌現承諾。但他們確實已履行所承諾的一切，實際上，上周已完成大豆採購的全額配額。」

促中方進行額外採購

貝森特補充，他與特朗普也曾敦促中方進行額外採購，但這並非強制要求，「只是一種善意的姿態」，同時列舉今年雙方領導人多次會面的可能時點，包括特朗普4月訪問北京、習近平夏季可能「前往華盛頓特區或海湖莊園」訪問，以及在邁阿密舉行的G20峰會；此外，他也表示，特朗普已「表達有興趣」前往中國深圳參加亞太經合會（APEC）。

貝森特說：「如果我們正朝一系列可推進的會議邁進，那麼實際上就沒有人會想要破壞現有局面。」