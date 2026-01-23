高市早苗國會例會開幕日解散眾議院 60年來首次

日本首相高市早苗當地時間23日上午在內閣會議上決定解散眾議院。隨著眾議院議長額賀福志郎23日在眾議院全體會議上宣讀解散詔書，日本眾議院正式解散。這也是日本眾議院60年來首次在國會例會開幕日解散。

新華社報道，當天上午，日本首相高市早苗和全體閣僚召開內閣會議，通過眾議院解散決議書。23日是日本國會例會開幕的日子，當地時間13時（香港時間12時），日本眾議院舉行全體會議，額賀福志郎宣讀解散詔書，日本眾議院正式解散。

分析人士認為，高市選擇此時解散眾議院的主要目的是想借當前國內的高支持率鞏固政權。日本山口大學名譽教授纐纈厚表示，高市如果不舉行新選舉而召開國會例會的話，其內閣很可能會因經濟、外交、獻金醜聞等問題遭到嚴厲質詢而失去支持，因此她希望在失分前強化政權進行博弈。

本屆日本國會眾議院議員的任期原定於2028年10月屆滿。日本憲法規定，眾議院選舉後30天內須召集國會，舉行首相指名選舉。

在野的立憲民主黨和公明黨創建的新黨「中道改革聯合」22日在國會內召開建黨大會，超過160名眾議員參加，啟動了新黨運營。聯合執政的自民黨和日本維新會向高市提交了將成為眾院選舉主要爭論點之一的外國人政策的建議，力爭獲得保守人群的選票。解散後，政府將在內閣臨時會議上敲定「27日發布公告、2月8日投計票」的眾院選舉日程。選戰即將打響。