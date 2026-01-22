打擊電詐｜柬埔寨投資入籍門檻增至100萬美元 資金必須來路清晰

柬埔寨首相洪瑪奈2025年底簽署一項次級法令，要求外國人如以投資換取柬埔寨公民身份，投資金額須達40億瑞爾（約780萬港元），或向該國有關部門捐贈至少120億瑞爾 （約2340萬港元），用於社會經濟發展或人道主義領域。



投資入籍門檻大幅提高，此前的投資額約為30萬美元（約234萬港元），而最低慈善捐款額約為24萬美元（約190萬港元）。

柬埔寨《國籍法》實施細則規定，外國人在柬埔寨投資約30萬美元的合法項目，且投資項目屬官方目錄列出的優先領域，即可申請柬埔寨公民身份。條例細則強調，個人投資資金來源必須合法且來路清晰。

此外，向國家有關部門捐贈約300萬美元用於該國社會經濟發展或人道主義領域的外國公民，也可申請柬埔寨公民身份。條例細則列明，個人捐贈資金來源必須合法且來路清晰，還須通過國家財政部捐贈。

柬埔寨官方目錄列出的投資優先領域包括農業和農產品加工業、面向國內和出口市場的食品加工業、面向本地消費和進口的製造業、數字和高科技產業研發、區域和全球供應鏈產業、旅遊業及相關服務等。有分析指，柬埔寨當務之急不是急着招商引資，而是應該從政府高層開始重視落實「人才戰略」，柬埔寨目前最需要的是人才。

柬埔寨電詐園區林立，受害人遍及周邊國家。當局近期對詐騙集團的執法行動，其中有「電詐之王」之稱的太子集團創始人陳志生於福建，2010年底或2011年移居柬埔寨，涉足當地房地產行業，2014年通過投資移民的方式取得柬埔寨國籍。