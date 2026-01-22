加沙「和平委員會」｜沙特土耳其等9國加入 普京：將同戰略夥伴磋商

沙特阿拉伯周四（22日）與8個穆斯林為主國家發表聯合聲明，同意加入由美國總統特朗普牽頭的「和平委員會」（Board of Peace），參與調解國際衝突，參與國包括在加沙問題協助調降的卡塔爾和土耳其。

成員國可花10億美元獲永久會籍

法新社報道，沙特外交大臣費薩爾在聯合聲明宣布，沙特、卡塔爾、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦與阿聯酋的外交部長共同決定，加入特朗普出任主席的和平委員會，並支持特朗普為解決加沙衝突所作的努力。



科威特外交部隨後在社群平台X上發文指，已接受邀請加入委員會。

聲明提及多國加入和平委員會，旨在鞏固永久停火的成果、支持重建加沙以及保障巴勒斯坦人按國際法自決和立國。

除特朗普擔任主席，和平委員會成員也包括特朗普顧問威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）以及世界銀行行長彭安傑。



美國向全球數十國元首發出邀請，並要求出資10億美元（約78億港元）取得和平理事會的永久席位，沙特的聲明並沒有提及任何款項。

外界視特朗普設和平理事會，旨在與聯合國抗衡，引發包括法國在內的美國盟友不滿。法國表明不會加入和平理事會。

至於以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室同日表示，以色列已接受邀請，反對土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）和卡塔爾外交官阿爾．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）加入和平理事會屬下的「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）。

路透社報道，特朗普周四表示，俄羅斯總統普京已接受邀請，將加入和平理事會。不過，普京隨即反駁，表示只是考慮這項邀請，未決定加入，俄方將就此與戰略夥伴進行磋商。