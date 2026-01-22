Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普撤回歐洲關稅威脅　稱已就格陵蘭達成「未來協議框架」

更新時間：04:02 2026-01-22 HKT
發佈時間：04:02 2026-01-22 HKT

美國總統特朗普表示，在與北約秘書長呂特會晤後，美國與北約方面已就格陵蘭及整個北極地區形成「未來協議的框架」，因此決定撤回原定對八個歐洲盟友加徵關稅的計劃，態度明顯轉趨緩和。

特朗普在社交平台發文指出，相關磋商是在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間、一次閉門會議中完成，形容會談「富有成效」。

他寫道：「基於我與北約秘書長呂特富有成效的會晤，我們已經就格陵蘭島乃至整個北極地區的未來協議制定了框架。」

他補充說：「如果這項解決方案最終達成，對美國和所有北約國家都將是一件好事。基於這一共識，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。」

特朗普的貼文繼續寫道：「關於格陵蘭島和「金穹」項目的問題，我們正在進行進一步討論。隨著討論的進展，我們將提供更多資訊。副總統萬斯、國務卿魯比奧、特使威特科夫以及其他相關人員將負責談判——他們將直接向我匯報。」

在特朗普發表此聲明的幾個小時前，他剛剛在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表講話，重申了他想要獲得格陵蘭島的願望，稱「那是我們的領土」，但他表示不會訴諸武力。

特朗普原先揚言，將因部分歐洲國家反對其推動取得格陵蘭的構想，而對這些美國親密盟友實施新一輪關稅措施，並計劃於2月1日生效。該等歐洲國家分別是丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭，自2月1日起，該8國的輸美商品加徵10% 關稅，由6月1日起提高至25%。

特朗普此番表態正值歐洲多國領袖對其關稅威脅作出強烈反彈之後。隨着美方態度轉軟，美國金融市場隨即出現反彈，投資者情緒明顯改善。

 

