李在明揭北韓可年產20枚核彈 憂金正恩淪「核武批發商」
法新社報道，南韓總統李在明21日在新年記者會上揭露驚人數據，指出北韓目前每年生產的核物料，已足以製造多達20枚核武。李在明警告，一旦北韓核武庫達到飽和，極可能將過剩的核技術與材料「外銷」出境，對全球安全構成毀滅性威脅。
李在明對媒體表示：「現在北韓每年仍生產足以製造10至20枚核武的材料。」他指出，同一時間，北韓正同步改良長程彈道導彈技術，旨在打擊美國本土。
李在明預測，北韓擁有其認為維持政權所需的核武庫後，多出來的核武有機會流向國外，「屆時，一場全球性的危險將會顯現。」
自去年6月就任以來，李在明一直主張與北韓進行「無預設條件」的對話，並認為「特朗普式」方法有助與金正恩對話，他願意在這個過程中扮演調節者的角色。他認為若能達成「停止核材料生產、終止洲際彈道導彈開發、遏止海外出口」3項目標將是國際社會的重大收穫，他已向美國總統特朗普和中國國家主席習近平表達看法。
