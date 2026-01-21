2025年最多人到歐洲旅遊 全球旅行人次創新高

聯合國世界觀光組織周二（20日）公布，2025年全球觀光人次達15.2億，再創新高，比2024年增長4%，其中最熱門的旅遊地區為歐洲。

法新社報道，總部位在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織（The World Tourism Organization, UN Tourism）指，歐洲是最受歡迎的旅遊區域，2025年共接待7億9300萬人次的國際旅客，較2024年增加4%，也比疫情前的2019年高出6%。

報告指，2025年北美洲觀光人次減少1.4%，降至1億3540萬，組織認為部分原因「在於美國表現欠佳」，但報告中並沒有列出到訪美國的具體人數，以及美國何以表現不佳。

摩洛哥突尼西亞成北非旅遊新寵

摩洛哥成旅遊熱點。（路透社）

到訪非洲的旅客達8100萬人次，較2024年增長8%，其中北非國家摩洛哥與突尼西亞旅客較多；亞太地區的國際旅客人次在2025年增加6%，達到3億3100萬人次，約恢復至疫情前的91%。

組織指旅客人次增加部分原因在於國際航空運輸能力提升、多國推動簽證便利，以及主要旅遊市場仍保持強勁需求。

報告提及2025年全球旅遊收入達到1.9萬億美元（約14.8萬億港元），較2024年增長5%。

2026年世界盃冬運促國際旅遊

世界觀光組織秘書長諾瓦伊斯（Shaikha Alnuwais）在聲明中表示，旅遊服務而來的通貨膨脹持續，加上地緣政治緊張，但2025年旅遊需求仍然強勁，預料趨勢將延續到2026年。



組織預料2026年意大利舉行的冬季奧運，以及由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃足球賽，有助帶動國際旅遊。



