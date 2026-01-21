安倍遇刺案︱法庭今對兇手山上徹也宣判 控方曾要求判無期

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭助選時，遭45歲男子山上徹也暗殺身亡。案件發生超過三年，法院將於今日作出裁決。日本檢方之前以「戰後史無前例的罪行」形容此案，對山上徹也求處無期徒刑。

山上徹也刺殺安倍，被指與其母親迷信世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）有極大關係。他曾表示，原本的目標是世界和平統一家庭聯合會（原統一教會），攻擊目標第一位是韓鶴子（南韓統一教會會長），其次是其已故丈夫文鮮明（南韓統一教創辦人）的子女。

母親不斷捐款予教會

據悉，山上徹也母親於1991年加入世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）。母親視信仰比起撫養子女更重要。即使山上徹踏入社會後，也不斷被母親索錢用作向教會捐款。

家庭經濟陷入困境，山上徹也兄妹無法升學，他自己也無機會上大學，後來加入海上自衛隊。面對母親後來破産，和在自衛隊生活不如意，山上徹也甚至企圖自殺。

山上徹也兄長因放棄上大學等原因，對生活感到絕望而輕生。山上徹也自責未能伸出援手。但母親卻視兄長去與信仰聯繫在一起，似乎以「他在死後的世界過得很幸福」來接受這一現實。被告人山上徹矛頭直指讓家庭崩潰元兇的教會。

自責未能向輕生兄長伸出援手

山上徹也在高中畢業相冊的未來夢想一欄中寫下了「石頭」。在公審中，他解釋説意思是「不會有什麼好事發生」。

為了襲擊教會幹部，山上徹開始尋找槍枝，由於在網上購槍失敗，他決自製槍枝。自2020年12月左右開始，先後完成10支槍。



關於刺殺安倍的理由，山上徹也提及安倍曾向教會的友好團體發送視頻寄語，表示「這會讓社會認為教會是沒有問題的團體，我感到絕望和危機感」。但他表示自己對安倍並無怨恨。

公審期間，辯方用上大量舉證被告的人生經歷。檢方指出「成長背景與安倍並無關聯，這是出於極其個人的原因，且對生命極其輕視」。檢方認為不存在大幅減刑的情節，要求判處無期徒刑。

