Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安倍遇刺案︱法庭今對兇手山上徹也宣判 控方曾要求判無期

即時國際
更新時間：10:45 2026-01-21 HKT
發佈時間：10:45 2026-01-21 HKT

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭助選時，遭45歲男子山上徹也暗殺身亡。案件發生超過三年，法院將於今日作出裁決。日本檢方之前以「戰後史無前例的罪行」形容此案，對山上徹也求處無期徒刑。

山上徹也刺殺安倍，被指與其母親迷信世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）有極大關係。他曾表示，原本的目標是世界和平統一家庭聯合會（原統一教會），攻擊目標第一位是韓鶴子（南韓統一教會會長），其次是其已故丈夫文鮮明（南韓統一教創辦人）的子女。

相關新聞：安倍遇刺案｜槍手山上徹也親述攻擊安倍原因：他對統一教會影響力大

母親不斷捐款予教會

據悉，山上徹也母親於1991年加入世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）。母親視信仰比起撫養子女更重要。即使山上徹踏入社會後，也不斷被母親索錢用作向教會捐款。

家庭經濟陷入困境，山上徹也兄妹無法升學，他自己也無機會上大學，後來加入海上自衛隊。面對母親後來破産，和在自衛隊生活不如意，山上徹也甚至企圖自殺。

山上徹也兄長因放棄上大學等原因，對生活感到絕望而輕生。山上徹也自責未能伸出援手。但母親卻視兄長去與信仰聯繫在一起，似乎以「他在死後的世界過得很幸福」來接受這一現實。被告人山上徹矛頭直指讓家庭崩潰元兇的教會。  

自責未能向輕生兄長伸出援手

相關新聞：安倍晉三遭槍擊身亡案開審 被告當庭認罪 700人排隊旁聽

山上徹也在高中畢業相冊的未來夢想一欄中寫下了「石頭」。在公審中，他解釋説意思是「不會有什麼好事發生」。

為了襲擊教會幹部，山上徹開始尋找槍枝，由於在網上購槍失敗，他決自製槍枝。自2020年12月左右開始，先後完成10支槍。

關於刺殺安倍的理由，山上徹也提及安倍曾向教會的友好團體發送視頻寄語，表示「這會讓社會認為教會是沒有問題的團體，我感到絕望和危機感」。但他表示自己對安倍並無怨恨。

相關新聞：安倍遇刺案｜槍手山上徹也親述攻擊安倍原因：他對統一教會影響力大

公審期間，辯方用上大量舉證被告的人生經歷。檢方指出「成長背景與安倍並無關聯，這是出於極其個人的原因，且對生命極其輕視」。檢方認為不存在大幅減刑的情節，要求判處無期徒刑。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
20小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
13小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
18小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
23小時前
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
投資理財
2026-01-20 11:08 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
2小時前