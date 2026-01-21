波蘭擬禁中國製汽車入軍事基地 憂電子設備存安全風險

波蘭國防部副部長塞薩里·湯姆齊克（Cezary Tomczyk）承認，出於安全原因正考慮禁止中國製造的汽車進入軍事基地。中國外交部早前已就相關傳聞，表示反對泛化國家安全的概念。

彭博社報道，塞薩里於20日向波蘭媒體Polskie Radio 24表示，為了維護國家安全，波蘭可能禁止中國製造的汽車進入軍事設施。

他說，國防部一直關注配備大量電子裝置的汽車所帶來的風險，目前正考慮限制這些車輛進入。

塞薩里拒絕透露何時會做出最終決定，並補充說，出於安全原因，進一步細節可能保密。

日前，波蘭媒體即引述消息報道，波蘭軍方擬禁止中國製汽車駛入軍事設施。

中國外交部發言人郭嘉昆19日回應上述消息時指，「中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。」

據波蘭汽車工業協會資料，中國汽車在波蘭的市場份額，由2024年的2%增長了三倍多，去年達到8.2%。估計未來佔比將升至15%。

據彭博社此前報導，由於擔心感測器和攝影機洩露資訊，以色列軍方去年對中國製造的汽車發佈了類似禁令。