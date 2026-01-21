格陵蘭之爭｜特朗普：信可與北約達成雙方滿意協議 丹麥擬急派千兵守禦

美國總統特朗普表示，華府正就格陵蘭未來與北約展開密集磋商，並有信心最終可達成「各方都感到滿意的協議」。他重提，美國出於國家及盟友安全考慮，有必要在格陵蘭問題上發揮更大角色，並指若沒有美國，北約的實力將大打折扣。

特朗普2.0滿一年 記招長達100分鐘

特朗普於周二在白宮舉行長時間記者會，總結其第二個任期屆滿一年的政績，記者會長達約100分鐘，並談及多項外交及經濟議題。他透露，已安排多場涉及格陵蘭的會議，對相關進展感到樂觀，並計劃在前往瑞士出席世界經濟論壇期間，繼續與各方討論。

揚言關稅案一旦敗訴 改方法處理格陵蘭事務

被問及為推動格陵蘭相關安排，美國願意付出多大代價時，特朗普僅回應稱「很快就會知道」。對於格陵蘭居民普遍反對美方構想，他則表示，相信一旦直接與當地民眾溝通，對方將會受到鼓舞。他亦提到，若美國最高法院在關稅問題上裁定政府敗訴，華府將「改用其他方式」處理格陵蘭事務，言論引發外界揣測。

目前，白宮宣稱傾向以外交途徑解決格陵蘭主權問題，包括被視為銀彈戰術的斥資購買，以及向島民每人派發最高10萬美元，利誘同意併入美國。

在美方表態之際，丹麥亦明顯加強軍事部署。據報，丹麥正制定計劃，擬於二○二六年前向格陵蘭派遣多達一千名作戰士兵，海軍及空軍亦可能參與行動。目前已有約一百五十名士兵抵達康克魯斯瓦格，另有相若數目部隊進駐努克，其中包括參與演習的法國山地步兵。北極司令部的常規軍力亦將陸續到位，進一步提升在當地的存在。

特朗普同場亦大談美國國內經濟表現，他即場向記者們展示了他的「政績冊」，該宣傳文件列舉了特朗普重返白宮一年來的「365項勝利」。特朗普表示，國際企業正離開其他國家前來美國投資，並預言美國明年將不再出現貿易逆差、第一季度GDP增速將超過5%。特朗普特別強調了市場表現，稱「過去12個月裏，股市創下了52次歷史新高」。

「妻子認爲我像巴菲特」

特朗普還提到：「我妻子認爲我是像巴菲特那樣的金融天才。她過去總批評我不夠懂理財，但現在她更愛我了」。他又說：「我認爲上帝會爲我所做的工作感到非常自豪。」