送諾貝爾和平獎有回報？特朗普：考慮讓馬查多參與委內瑞拉事務

美國總統特朗普周二在白宮向記者表示，正考慮讓委內瑞拉反對派領袖馬查多，以「某種形式」參與委內瑞拉事務，反映華府對其角色定位或出現轉變，但具體安排仍未對外披露。他又說，自己本該獲得諾貝爾和平獎。

特朗普指出，美方正與馬查多保持溝通，並稱「或許可以在某些方面讓她參與進來」，形容自己對相關構想持開放態度，「我很願意這樣做；瑪麗亞（馬查多），也許我們可以做到。」

特朗普這番言論被外界視為立場轉向的先兆。早前在美軍行動中俘獲委內瑞拉總統馬杜羅後，特朗普曾公開質疑馬查在國內的實際支持度及領導能力。

分析指，特朗普最新表態，正值馬查多近日將其獲頒的諾貝爾和平獎獎章轉贈予特朗普之後，時機耐人尋味。外界關注，這一象徵性舉動是否有助改善她在華府決策層眼中的政治分量。

馬查多一直被視為委內瑞拉反對派的重要人物，並曾在二○二四年大選後宣稱取得約七成選票，惟選舉結果及其合法性未獲政府認可。