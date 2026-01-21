Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

送諾貝爾和平獎有回報？特朗普：考慮讓馬查多參與委內瑞拉事務

即時國際
更新時間：04:33 2026-01-21 HKT
發佈時間：04:33 2026-01-21 HKT

美國總統特朗普周二在白宮向記者表示，正考慮讓委內瑞拉反對派領袖馬查多，以「某種形式」參與委內瑞拉事務，反映華府對其角色定位或出現轉變，但具體安排仍未對外披露。他又說，自己本該獲得諾貝爾和平獎。

特朗普指出，美方正與馬查多保持溝通，並稱「或許可以在某些方面讓她參與進來」，形容自己對相關構想持開放態度，「我很願意這樣做；瑪麗亞（馬查多），也許我們可以做到。」

特朗普這番言論被外界視為立場轉向的先兆。早前在美軍行動中俘獲委內瑞拉總統馬杜羅後，特朗普曾公開質疑馬查在國內的實際支持度及領導能力。

分析指，特朗普最新表態，正值馬查多近日將其獲頒的諾貝爾和平獎獎章轉贈予特朗普之後，時機耐人尋味。外界關注，這一象徵性舉動是否有助改善她在華府決策層眼中的政治分量。

馬查多一直被視為委內瑞拉反對派的重要人物，並曾在二○二四年大選後宣稱取得約七成選票，惟選舉結果及其合法性未獲政府認可。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
7小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
14小時前
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
9小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜｜Juicy叮
新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
13小時前
網民熱捧炸雞界黑馬！台灣過江龍攻港2年 外脆內嫩獲封「全港最好食」 唯一缺點係呢樣？
網民熱捧炸雞界黑馬！台灣過江龍攻港2年 外脆內嫩獲封「全港最好食」 唯一缺點係呢樣？
飲食
15小時前
政府駐天津處主任鄭震生自爆受款待 朋友安排坐噴射飛航私人艙 五星酒店獲免費升級
政府駐天津處主任鄭震生自爆受款待 朋友安排坐噴射飛航私人艙 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
10小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
17小時前