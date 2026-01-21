42歲港男涉札幌街頭非禮少女被捕 警方指疑犯或牽涉多宗同類案件

日本警方拘捕一名42歲香港男子，涉嫌於去年九月在北海道札幌市街頭非禮一名十多歲少女，並指其可能涉及多宗同類案件，正進一步追查。

據日本傳媒及北海道放送報道，被捕男子譚偉龍（音譯），報稱無業，持有中國及英國國籍。案發於去年9月4日晚上約9時，地點為札幌市中央區北四條西六丁目的行人路。警方指，疑犯當時以不流利日語向女事主搭訕，其後強行作出非禮行為。

42歲港男涉札幌街頭非禮少女被捕。Alamy 示意圖

女事主事後隨即向警方報案，並表示與疑犯並不相識。警方其後翻查案發地點附近的閉路電視及防盜鏡頭畫面，經調查後鎖定疑犯身份，最終於本月19日將其拘捕。

警方透露，疑犯在接受訊問時否認相關指控，聲稱對事件毫無印象。不過，調查人員指出，該名男子過往曾因涉嫌在北海道新幹線列車及行駛中的公共交通工具內非禮少女而被捕，懷疑其犯案手法相似，不排除涉及更多案件。