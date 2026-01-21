金正恩罕見當眾罷免副總理楊勝虎 斥經濟官員無能：像山羊拉車

北韓最高領導人金正恩日前在一項工業設施竣工活動上，公開嚴厲批評多名經濟官員表現失職，直指其無能與不負責任，為國家帶來困難與損失，並當場罷免負責經濟政策的副總理楊勝虎，情況在北韓政治體系中相當罕見。

據北韓官方通訊社朝中社報道，金正恩1月19日出席龍城機械工業園區現代化工程第一階段竣工儀式時，措辭嚴厲地指出，相關改造項目原意是推動製造業升級，為關鍵礦產及重工業提供設備，但工程進度卻一再延誤，主因在於經濟指導官員失職，「長期以來習慣於失敗主義、不負責任和消極被動」，勞動黨將派出專責小組，全面檢視相關失誤及責任歸屬。

更引起外界關注的是，金正恩在儀式上即場撤換副總理楊勝虎，直言對方「並不適合被賦予重任」，並以比喻批評黨內用人出現偏差，形容如同「用一隻山羊去拉本應由公牛拖動的車」，最終難以奏效。楊勝虎於2020年出任副總理，曾任機械工業部部長，亦是勞動黨中央委員會委員。

今次改造項目於2021年啟動，旨在推進製造業，為關鍵礦產等提供設備。

有南韓傳媒分析指出，領導人公開斥責並撤換高級官員，顯示平壤正試圖在黨內重要會議前整肅紀律，為未來經濟政策與人事布局鋪路。外界預料，即將召開的黨內會議，將重點討論經濟發展方向及高層人事調整。