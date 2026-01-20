南韓情報人員對中國特務洩軍事機密 判囚20年

南韓最高法院據報，上月對疑似中國特務洩露軍事機密的情報人員，判囚20年。

韓聯社周二（20日）報道，南韓國軍情報司令部一名姓千的51歲情報人員對中國特務洩密，干犯《軍刑法》一般利敵案件，判處有期徒刑20年，罰款10億韓元（約528萬港元）。情報人員上訴，惟最高法院表示，考慮被告人年齡、性情、環境、動機和結果等因素，認為原審判決並沒有嚴重不當，駁回上訴。

判囚的情報人員2017年被疑似中國情報特務收買後，從2019年起多次向其洩露軍事機密並從中收取財物，洩露的資料包括12份文件、18條音頻等，並向中國特務先後40次索取錢財，金額達4億韓元（約211萬港元），並借他人賬戶實際收取1.62億韓元（約86萬港元）。