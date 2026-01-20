末世景像︱俄羅斯堪察加積雪逾20米 居民天台跳出瀡雪梯︱有片
更新時間：15:54 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:54 2026-01-20 HKT
俄羅斯堪察加半島城市（Petropavlovsk-Kamchatsky）日前遭遇連場暴雪，整座城市被冰雪淹沒，由於狂風大作，部份迎風的多層公寓，積雪高越天台，達9層樓高，居民出門紛紛由窗戶直接跳出，小童則趁機從天台飛出玩巨型滑雪梯。
高層居民靠「雪墊」跳窗出街
綜合社交平台及外媒報道，當地自12日起連日有狂風暴雪，氣象數據指，當地的降水量達近30年的極值，令降雪強度成同期之冠，氣象站錄得最大積雪深度達1.71米，全城被雪封。
由於暴雪加上狂風，部份位處迎風位的公寓，被吹來的積雪不斷累積，高度達9層樓高（約23米），形成天然的滑雪坡，仿如末成景像。
部份居民紛紛把握機會玩雪，有居民直接從五六樓的單位跳窗，把厚厚積雪當作護墊，許多小童則由天台瀡雪梯落街。
當地政府則發警告，提醒居民不要「跳樓式」玩雪免生危險。
