Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

末世景像︱俄羅斯堪察加積雪逾20米 居民天台跳出瀡雪梯︱有片

即時國際
更新時間：15:54 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:54 2026-01-20 HKT

俄羅斯堪察加半島城市（Petropavlovsk-Kamchatsky）日前遭遇連場暴雪，整座城市被冰雪淹沒，由於狂風大作，部份迎風的多層公寓，積雪高越天台，達9層樓高，居民出門紛紛由窗戶直接跳出，小童則趁機從天台飛出玩巨型滑雪梯。

高層居民靠「雪墊」跳窗出街

綜合社交平台及外媒報道，當地自12日起連日有狂風暴雪，氣象數據指，當地的降水量達近30年的極值，令降雪強度成同期之冠，氣象站錄得最大積雪深度達1.71米，全城被雪封。

相關新聞：美暴雪釀超大車禍多人傷 密歇根州100車連環相撞

由於暴雪加上狂風，部份位處迎風位的公寓，被吹來的積雪不斷累積，高度達9層樓高（約23米），形成天然的滑雪坡，仿如末成景像。

部份居民紛紛把握機會玩雪，有居民直接從五六樓的單位跳窗，把厚厚積雪當作護墊，許多小童則由天台瀡雪梯落街。

當地政府則發警告，提醒居民不要「跳樓式」玩雪免生危險。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
6小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前