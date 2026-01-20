Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲海灘發現19歲女屍 遺體滿身傷痕 被10隻野犬包圍

即時國際
更新時間：13:39 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:39 2026-01-20 HKT

澳洲昆士蘭卡麗島（K'gari）海灘上發現一名19歲女遊客的屍體，周圍有大約10隻澳洲野犬包圍，場面十分可怖。死者親友透露，女子來自加拿大，事發前曾告訴朋友要去游泳，但之後一直失聯。當局正調查這名女子是否遭野狗襲擊身亡。

昆士蘭警方指，警方周一（19日）清晨6時35分接到報案，指有民眾在卡麗島熱門海灘上發現一名昏迷不醒的19歲女子。這名女子是來自加拿大的背包客，和朋友住在島上，已在一家背包客旅館打工6星期。

澳洲野犬是昆士蘭受保護物種。美聯社
野犬常在卡麗島海灘出沒。美聯社
發現女屍的卡麗島海灘是熱門勝地。昆士蘭官網

2男駕車經過 目睹驚㘑場面

發現女子的是2名路過男子，他們當時駕駛一輛SUV沿著海灘行駛。2人告訴警方，發現有一群澳洲野犬包圍著某個物體，行近一看，便目睹非常驚嚇的場面。當地媒體報道，死者遺體身上多處有嚴重傷口，有被野狗襲擊過的痕跡。

死者的朋友表示，女子大約在凌晨5時左右說想去海邊游泳，後來再也沒有消息。警方目前正在調查女子死因，暫無法確定她是溺水身亡還是遭到攻擊，預計周三會完成對遺體的屍檢，以確定死因。當局已加強在當地巡邏。

200野犬出沒 屬受保護物種

3年前，一群澳洲野犬襲擊一名23歲的女慢跑者，這些狗將這名女子逼入海浪中，幸虧一名遊客出手相救，擊退群狗。

約有200隻澳洲野犬在卡麗島上生活，牠們是這座被列入世界遺產名錄的國家公園中的受保護本土物種。
 

