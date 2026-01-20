Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英擬仿效澳洲 研禁兒童用社交媒體 規範校園手機

更新時間：12:56 2026-01-20 HKT
發佈時間：12:56 2026-01-20 HKT

澳洲上月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒交的國家，英國政府正考慮效法澳洲這項措施，並對在校內使用手機實施更嚴格的規範，以加強保護兒童上網的安全，應對網絡風險，例如最近的AI生成色情內容問題。 

英國當局表示，將檢視世界各地的證據，以評估一系列提案，包括研究社交媒體禁令對兒童是否有效，以及若要實施，應如何發揮最大作用。聲明指出，相關部門首長將前往澳洲取經，學習他們的做法。

英國將研究社交媒體禁令對兒童是否有效。法新社
英國將對在校內使用手機實施更嚴格的規範。法新社
擬提高數碼同意年齡

英國政府並未提及特定的年齡限制，但表示除了其他措施外，正探索一項針對特定年齡以下兒童的禁令，同時也在研究是否應加強年齡驗證，以及目前的數碼同意年齡（digital age of consent）是否過低。

英國的數碼同意年齡目前是13歲，這是根據《通用數據保護條例》（UK GDPR）規定，13歲以上兒童可自行同意其個人資料被處理；13歲以下則需要父母同意。

全球各國政府和監管機構正在努力應對讓兒童接觸社交媒體的風險，以及螢幕使用時間對他們發展和心理健康的影響。

將徹底禁止AI「裸體化」工具

近期人工智能（AI）生成內容在網上迅速爆炸性增長，加劇這種擔憂。本月有關美國富商馬斯克旗下Grok AI聊天機械人生成包括未成年人的非自願性愛圖像報道，引發公眾強烈抗議。

英國政府表示，已制定計劃要徹底禁止AI「裸體化」工具，同時也正努力阻止兒童能夠在他們的設備上拍攝、分享或觀看裸體影像。

實施線上安全法

政府表示也正在考慮移除或限制可能導致成癮性或強迫性使用社交媒體的功能，例如無限滾動。

根據英國政府數據，英國近期實施的「線上安全法」是全球最嚴格的安全法規之一，已將兒童在網上遇到年齡驗證的比例從30%提高到47%，同時也讓色情網站的造訪量減少了3分1。

