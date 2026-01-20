Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙首相宣布全國哀悼三天　據報鐵軌接頭破裂

即時國際
更新時間：06:48 2026-01-20 HKT
發佈時間：06:48 2026-01-20 HKT

西班牙南部科爾多瓦省發生嚴重高速列車脫軌事故，造成至少39人死亡、逾百人受傷。西班牙首相桑切斯宣布，將為事故遇難全國哀悼三日。路透社引述消息人士指，鐵軌接頭出現破裂和磨損，或導致今次意外的成因。

鐵軌接頭出現破裂和磨損

事故發生後，西班牙首相桑切斯、交通部長普恩特等官員前往現場視察，並取消原定參加瑞士達沃斯世界經濟論壇的行程。桑切斯強調，政府將以公開透明方式徹查事故原因，並在調查完成後立即公布相關信息。

警方及調查專家正持續分析現場鐵軌與列車殘骸，西班牙鐵路事故調查委員會（CIAF）也已展開全面調查。

路透社引述消息人士表示，根據初步調查，現場技術人員發現鐵軌接頭（fishplate）出現破裂和磨損，導致兩段鐵軌之間形成間隙，隨著列車經過，間隙不斷擴大。知情人士表示，這一破損可能已存在一段時間，並可能成為確定事故原因的關鍵。Iryo列車為Frecciarossa 1000型，使用不到四年；事故地段的鐵路去年5月已完成全面翻新。西班牙國家鐵路公司Renfe總裁表示，目前難以確定事故原因，但已排除人為操作失誤。

事件發生在周日晚上，一列從馬拉加開往馬德里的Iryo高速列車在阿達穆斯附近脫軌，撞向對向列車，造成後者也脫軌並衝下路堤。列車共載有317名乘客，部分車廂側翻，多人被困，緊急救援隊伍迅速展開行動，傷者已送往多家醫院，其中12人仍在重症監護室。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
11小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
20小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
12小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
8小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
15小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
14小時前
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
影視圈
9小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
16小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
15小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
11小時前