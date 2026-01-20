格陵蘭之陵︱丹麥兩運輸機增派部隊進駐 北約將維護北極安全

丹麥周一向格陵蘭增派部隊，回應美國總統特朗普近日多次就取得格陵蘭主權發表強硬言論，並拒絕排除動用武力的可能性。

兩C-130「大力神」運輸機運送部隊

丹麥國防部表示，一架載有「相當規模」士兵及陸軍總司令的軍機已飛抵格陵蘭西部城鎮康克魯斯瓦格。根據航班追蹤資料顯示，最少兩架丹麥C-130「大力神」運輸機正前往格陵蘭。

特朗普早前宣布，將對包括德國、法國及英國在內的八個參與國加徵關稅。面對美方關稅威脅，歐盟多國正研究是否對美國實施約930億歐元的報復性關稅，或限制美企進入歐盟市場。

德國與法國周一呼籲歐洲作出「清晰回應」，同時促請局勢降溫。德國財長克林拜爾直言：「我們不會被勒索。」

北約秘書長呂特周一表示，北約將繼續與丹麥及格陵蘭合作，維護北極地區的安全。呂特與丹麥國防部長及格陵蘭外長會面後，在社交平台發文指出，會上討論了北極地區（包括格陵蘭）對集體安全的重要性，以及丹麥正加大對關鍵防衛能力的投資。

呂特強調，北約盟國將在相關安全議題上持續合作，共同應對北極地區面臨的挑戰。

特朗普在接受NBC訪問時，被問及是否會以武力取得格陵蘭，僅回應「不予置評」，但對於若未達成協議是否落實對歐關稅，則明言「百分之百會」。美國財長貝森特在達沃斯警告，歐盟若作出反制將是「非常不明智」，並稱各方應「相信總統的話」。