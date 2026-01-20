諾貝爾獎落空 | 特朗普私訊挪威首相 稱沒義務考慮和平 要完全控制格陵蘭

美國總統特朗普要控制格陵蘭島的意念極為強烈，在回覆挪威首相斯特勒的訊息中透露，他之所以威脅武力奪取格陵蘭，是因為他未能獲得諾貝爾和平獎，這讓他沒有義務「純粹考慮和平」，而是可以思考什麼對美國有利。這段話顯示，特朗普將對格陵蘭的渴望歸因於未獲得和平獎。特朗普又強調，除非美國完全控制格陵蘭，否則世界不會安全。

美國公共電視網（PBS）率先披露特朗普傳給斯托爾的短訊內容。特朗普在短訊中說：「鑑於貴國決定不授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務純粹考慮和平，現在我可以思考什麼對美國有利。」

指遭諾貝爾委員會「羞辱」

《新聞周刊》報道，特朗普在發給斯特勒的訊息中表示，他為推動加沙停火協定及解決多場潛在衝突付出了巨大努力，卻遭到諾貝爾委員會的「羞辱」。

特朗普重申，自己曾阻止8場以上的戰爭，和平仍是其首要任務，但再次強調丹麥不應擁有格陵蘭，「沒有任何書面文件，只有幾百年前有一艘船​​在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸過」。

稱除非美擁格陵蘭 否則世界不安全

特朗普最後表明，丹麥無法保護格陵蘭免受中國或俄羅斯侵犯，「除非我們完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全」。特朗普還說，自北約組織成立以來，美國為北約做出的貢獻比任何人都多，現在輪到北約為美國做點事情。

斯特勒證實他收到特朗普的訊息，表示是在他和芬蘭總統斯圖布一起表態反對特朗普對挪威、芬蘭等國家提高關稅後，收到這條訊息。斯特勒在一份聲明中表示，他已「明確解釋過，包括向特朗普解釋，眾所周知頒發諾貝爾和平獎的是獨立的諾貝爾委員會，而不是挪威政府。」

據了解，特朗普的回覆短訊被轉發給多個歐洲國家駐美國大使館。

挪威諾貝爾委員會：不受任何外部壓力影響

白宮通訊聯絡主任張振熙也重申這一立場，批評諾貝爾委員會「選擇了政治而非和平」。他表示：「特朗普總統擁有人道主義者的心，他此前為了達成和平協定動用了巨大的政治資本，但諾獎委員會的偏見，顯示他們對真正結束戰爭的人缺乏尊重。」

挪威諾貝爾委員會主席弗里德尼斯則在早前的聲明中強調，委員會的決定完全是基於諾貝爾的遺志，而非任何外部壓力或游說。

