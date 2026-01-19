特朗普將失落和平獎歸咎威脅奪取格陵蘭　稱「不再純粹考慮和平」

美國總統特朗普將諾貝爾和平獎落選，歸咎於多次威脅要奪取格陵蘭島的控制權。路透社報道，特朗普致函挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）， 表示鑑於挪威決定不將諾貝爾和平獎頒給他，他不再感到有義務「純粹考慮和平」。

特朗普寫道：「鑑於貴國決定不授予我諾貝爾和平獎，儘管我制止了8場以上的戰爭，我不再覺得有義務僅考慮和平，儘管和平將永遠是首要的，但現在我可以考慮什麼對美利堅合眾國是好的、合適的。」

斯特勒證實他收到特朗普的訊息，表示是在他和芬蘭總統斯圖布一起表態反對特朗普對挪威、芬蘭等國家提高關稅後，收到這條訊息。他在一份聲明中表示，他已「明確解釋過，包括向特朗普解釋，眾所周知頒發諾貝爾和平獎的是獨立的諾貝爾委員會，而不是挪威政府。」

歐盟拒勒索 擬啟動關稅反制

特朗普威脅2月1日起對英、法、德等八國徵收關稅，直至美國徹底購買格陵蘭。對此，法德財長在柏林會面時強硬表態，強調歐洲不會接受勒索。歐盟領袖周四將召開緊急峰會，擬重啟對930億歐元（約7,800億港元）美國商品徵收關稅，或首度動用「反脅迫工具」限制美企。受地緣政治緊張影響，歐洲股市周一下挫，避險情緒升溫。

