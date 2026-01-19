Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本政局｜首相高市早苗宣布23/1解散眾院

更新時間：17:11 2026-01-19 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-19 HKT

日本首相高市早苗19日召開記者會，宣佈將在例行國會伊始的23日解散眾院，提前舉行大選，以爭取選民支持增加財政支出和推行新的安全戰略，預計這將加速日本的國防建設。

提前大選將決定眾議院全部465個席位的歸屬，也是高市早苗自去年10月就任日本首位女首相以來首次面臨選舉考驗。她可望利用民眾的強勁支持，鞏固執政自民黨的勢力。

這次大選將檢驗選民對更高財政支出的接受程度，而不斷上漲的生活成本正是民眾最為關注的問題。日本放送協會（NHK）上周公布的一項民調顯示，45%的受訪者表示物價是他們最主要的擔憂，其次是外交和國家安全，分別佔16%。

