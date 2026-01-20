日本政局｜首相高市早苗宣布2月8日大選 倡食品消費稅歸零

上任僅約3個月的日本首相高市早苗昨日開記者會宣布，將於23日(周五)解散眾議院，於2月8日提早舉行眾議院大選，表明以自身去留作為賭注。 目前物價上漲對策成為朝野攻防焦點，據報執政自民黨考慮在政綱中納入「食品消費稅限期降為0%」的重大減稅方案。

高市傍晚舉行記者會，開場就明確表示：「我於今日，作為內閣總理大臣，做出了在1月23日(例行國會伊始)解散國會的決斷。」她表示，自民黨將與聯合執政的日本維新會合作，力拼在眾議院取得過半數席位，「至於選舉結果所帶來的責任，我本人將以首相身份賭上自己的去留」。這次選舉從眾議院解散到投票僅16天，成為戰後最短選舉期。眾議員任期4年，本屆任期原定2028年10月屆滿。

高市說明解散理由，稱隨着聯合執政夥伴由公明黨轉為日本維新會，她始終在意「高市內閣尚未經歷政權選擇選舉的洗禮」，希望就「重要的政策轉向，請國民做出裁決」。高市領導的自民黨目前在參眾兩院議席均未能單獨過半，她明顯是想趁內閣支持率較高時候舉行大選。

多名政府與執政黨相關人士透露，高市正在評估將食品消費稅「在一定期間內歸零」，作為一大選舉承諾。在物價持續高漲的情勢下，這被視為爭取選民支持的重要政策牌。對於將食品消費稅率在2年內降為零，高市表示，這項政策已明確寫入自民黨與維新會的聯合執政協議書，也是她個人長年以來的心願。她也說，政府將結束過度緊縮的財政政策。由立憲民主黨與公明黨共同成立的新黨「中道改革聯合」(中道)，已主張食品消費稅歸零。

修訂安全保障相關3文書

在外交與安全保障方面，高市說，若缺乏國民支持，就無法推動強而有力的外交與安全政策，並舉中國加強對稀土等資源的出口管制為例。她並強調，為進一步強化日本的嚇阻力，修訂安全保障相關3文書「刻不容緩」。

「中道」黨昨日公布基本政策，包括矯正過度的日圓貶值、開放夫妻婚後能選擇不同姓氏，並堅持「非核三原則」。非核三原則指「不擁有、不生產、不引進」核武器。高市在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。