西班牙南部兩列高速列車出軌 至少21死 逾100人受傷

即時國際
更新時間：04:41 2026-01-19 HKT
發佈時間：04:41 2026-01-19 HKT

西班牙南部發生兩列高速列車出軌事故，造成至少21人死亡，另有多名乘客受傷，有人被困車內。

列車脫軌與迎頭列車相撞

事故於當地時間約晚上8時發生，一列由馬拉加開往首都馬德里的高速列車，在行經科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近時脫軌，與相鄰行車線一列由馬德里開往西南部韋爾瓦省方向的高速列車迎面相撞，另一列車亦告出軌。

西班牙內政部表示，該國南部科爾多瓦省發生的高速列車出軌事故，死亡人數已增至21人，另有超過100人受傷，救援及調查工作仍在進行中。

西班牙鐵路基礎設施管理局透過社交媒體表示，初步調查顯示，首列列車在進入道岔時出軌並侵入鄰線，最終釀成事故。安達盧西亞自治區緊急服務部門指出，事故發生後，安達盧西亞與馬德里之間的鐵路交通已全面中斷，大批救護車及應急人員正趕赴現場展開搜救。

當局表示，事故現場情況嚴重，部分車廂翻側變形，傷者已分送多間醫院治理。相關部門正就事故原因展開全面調查。

法新社
法新社
法新社
法新社

西班牙國家電視台報道，事發時一名該台記者正乘坐由馬拉加開往馬德里的列車，他形容列車最後兩節車廂「完全側翻」，多扇車窗被震碎。當局暫未公布事故原因，並表示將展開全面調查。 

