伊朗示威｜最高領袖哈梅內伊認數千人死亡 轟特朗普「罪犯」

針對近日伊朗爆發的大規模反政府示威，伊朗最高領袖哈梅內伊（（Ayatollah Ali Khamenei））17日首次公開談及已有數千人在動亂中喪生。他再次主張這些示威是受到美國支持，嚴厲批評美國總統特朗普稱「我將特朗普視為罪犯」。對於引發示威的物價飆漲問題，他指示伊朗政府採取對策，流露出希望緩和民意反彈的意圖。



這波抗議始於去年12月28日，因經濟困境而在首都德黑蘭爆發，隨後擴大為要求終結伊斯蘭共和國神權統治的大規模示威，是伊朗多年來最嚴重的社會動盪。

由於伊朗當局實施斷網，外界難以得知實際死傷情況。美國人權組織「人權行動者新聞社」（HRANA）表示，已確認3090人死亡，其中包括2885名示威者，另有超過2.2萬人被逮捕。

伊朗國營媒體報道，哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示：「我們認為美國總統是罪犯，因為他對伊朗民族造成傷亡、破壞與誹謗。」他指控伊朗長期宿敵美國與以色列策劃了暴力行動。他說：「與美國和以色列有關的人造成巨大破壞，殺害了數千人」，他稱那些人縱火、破壞公共財產、煽動混亂，犯下「罪行與嚴重的誹謗」。

對於示威的導火線物價高漲，哈梅內伊坦言：「經濟狀況並不理想，人民的生活正面臨困境」，他指示政府全力投入解決相關問題。然而，造成物價高漲的主要因素之一是歐美對伊朗的經濟制裁，至今仍看不到解除的前景，是否能改善民眾生活、進而緩和對政府的不滿，情勢仍不明朗。

特朗普一度警告德黑蘭勿血腥鎮壓，又呼籲示威者繼續抗爭，稱「救援快來到」，但又來又指伊朗當局停止殺戮，因此美方也暫緩軍事行動。特朗普17日接受美國政治新聞網站Politico專訪時表示：「是時候該為伊朗尋找新領導人」，呼籲結束哈梅內伊長達37年的統治。