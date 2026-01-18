重慶馬拉松｜「最快女護士」張水華離職後首戰 丈夫：成績已超乎預期

渣打馬拉松2026今（18日）晨在香港舉行，而在內地，同日上午11點01分，在重慶南岸區嘉陵江邊，有「最快女護士」之稱的張水華衝過終點線完成重慶馬拉松比賽，獲國際女子組第六名，國內女子組第四名，這也是張水華辭職後參加的首場馬拉松比賽。

因傷狀態欠佳

衝過終點的張水華渾身被汗水浸透，嘴唇上還有參加撫遠馬拉松時凍傷留下的傷疤。賽後，張水華的丈夫王苛表示，今天的成績超乎預期，他和水華都非常滿意。

據內媒報道，張水華發揮穩定，衝線成績為2時30分48秒。賽後她表示，當天她的成績為國際組第六名，國內女子組第四名，因為是賽季末最後一次比賽，與個人最好成績差了十幾秒。「這是我第三次跑重慶馬拉松，想快點訓練。賽季末跑得少，體重漲了五六斤（約2、3公斤）了。」她還表示，比賽中聽到路邊很多人喊「水華加油」，很是感動。

重慶馬拉松比賽前一天，張水華在直播時說，這次比賽天氣和賽道都適合PB（打破個人最好紀錄），但她在之前的比賽中受了傷，有時候繫鞋帶都需要丈夫幫忙，因此最近訓練量較少，其個人狀態也不太理想，這次的目標是跑完全程就好。

曾因哭求領導支持調休參賽

1月2日，2026撫遠東極馬拉松比賽後的第二天，張水華在社交平台上發布視頻宣布從醫院離職。據九派新聞報道，張水華坦言，離職背後很大一部分原因是她和丈夫都希望因「張水華」引發的爭端可以停止。曾有大量網友給醫院寫郵件投訴、向衛健委投訴。

1月8日，張水華首次通過個人賬號正式直播。直播時，對於將來是否會帶貨補貼家用，她表示仍在考慮中。

多家跑步自媒體統計的2025年女子馬拉松選手成績中，張水華以2:30:38的成績排名第17，將大量職業馬拉松選手甩在身後。僅從去年10月開始統計，張水華獲得的獎金超過20萬元。

據此前報道，張水華此前是福建醫科大學附屬第一醫院全科醫學科護士，2017年開始接觸長跑。2025年8月31日，張水華在哈爾濱馬拉松獲得國內女子組冠軍後，哭訴喊話希望領導支持她調休，引發爭議。2026年1月2日，張水華在社交賬號宣布從醫院辭職。