格陵蘭之爭︱應對特朗普加徵關稅 歐盟大使召開緊急會議

應對格陵蘭島問題以及美國總統特朗普新的關稅威脅，歐盟將於18日在布魯塞爾召集成員國大使進行緊急會議。

歐美貿易協議或受動搖

路透社報道，歐盟輪值主席國塞浦路斯周六（17日）晚宣布，已緊急召集於周日（18日）舉行會議。

歐盟外交官說，會議定於當地時間下午5時開始（香港時間19日凌晨12時）。

周六早些時候，美國總統特朗普在社交媒體上宣布，美國將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國得到格陵蘭島。

歐洲議會最大黨團領袖、歐洲人民黨（EPP）主席韋伯周六在社媒發文說，歐盟議員準備暫停批准歐盟與美國的貿易協議。「EPP支持歐盟—美國貿易協議，但鑒於特朗普就格陵蘭發出的威脅，現階段批准已不可能。」他也說，歐盟在協議中同意下調「美國產品」關稅的安排「必須暫停」。

歐盟—美國貿易協議由歐盟委員會主席馮德萊恩去年夏天與特朗普達成。協議部分內容已在實施，但仍需獲得歐洲議會正式核可。若EPP議員與左傾政治團體聯手，可能有足夠票數來推遲或否決批准協議。

貿易協議規定，美國對大多數歐盟商品徵收15%關稅。作為交換，歐盟承諾取消對美國工業品以及部分農產品的關稅。

歐盟內部一批直言不諱的議員長期抨擊這份協議，認為歐盟在條款上過於偏向美國。隨著美國在去年7月達成協議後，對鋼鐵和鋁徵收的50%關稅範圍擴大至數百種額外的歐盟產品，這種不滿情緒進一步加深。

