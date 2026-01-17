馬查多轉贈和平獎 特朗普曝接受原因 諾貝爾委員會：原本得主不變

委內瑞拉反對派領袖馬查多日前到訪白宮，拜會美國總統特朗普，當面送上自己的諾貝爾和平獎獎章。特朗普周五（16日）談及接受馬查多獎章的原因，並進一步解釋，為何在美軍突襲抓捕委國前總統馬杜羅之後，沒有支持她出面領導委內瑞拉的理由。針對馬查多轉贈和平獎給特朗普，諾貝爾委員會則發聲明強調，即使獎章或證書日後落入他人之手，也不會改變諾貝爾和平獎的原本得主。

揭不支持馬查多領導委國因由

特朗普周五離開白宮前往佛州海湖莊園度周末時對記者表示：「如果你還記得一個叫伊拉克的地方，那裡曾經把所有人都開除了，每一個人，警察、將軍，所有人全部解僱，結果他們最後都變成了IS（伊斯蘭國）分子。所以，我記得這件事。」

委內瑞拉反對派領袖轉贈諾貝爾和平獎 白宮：特朗普擬保留獎章

特朗普過去曾直言，馬查多缺乏領導委內瑞拉所需的人民尊重。不過，他仍對這次會面給予正面評價，並向記者表示：「我告訴你，我昨天與一位我非常尊重的人進行了一次很棒的會面，顯然她也尊重我以及我們的國家，還把她的諾貝爾獎給了我。」

「是她主動給我」

被問及為何會接受別人的獎項時，特朗普說：「是她主動給我的，我覺得這非常好。她說，『你結束了8場戰爭，歷史上沒有人比你更配得上這個獎。』我覺得這是一個很好的舉動，順便說一句，我認為她是非常優秀的的女性，我們還會再交談。」

馬查多則解釋，特朗普值得這個獎，那是一個非常感性的時刻，她決定代表委內瑞拉人民，把諾貝爾和平獎獎章送給他。

而諾貝爾委員會周五發聲明表示，諾貝爾和平獎與獲獎者密不可分；無論獎章、證書或獎金最終如何處置，歷史上記錄的諾貝爾和平獎得主始終是最初的獲獎者。聲明也指出，獲獎者可以自由處置獎章、證書和獎金，沒有任何限制。

馬查多：時機成熟時將成首位女總統

聲明指馬查多獲獎是「因為她為促進委內瑞拉人民的民主權利作出了不懈努力，並為實現從獨裁統治到民主的公正和平過渡而奮鬥」。

而馬查多在周五播出的霍士新聞頻道專訪中表示，當時機成熟時，當時機成熟時，相信自己會當選委內瑞拉總統，成為當地首位女總統。

馬查多又表示，委國正踏出民主轉型第一步，並稱在特朗普支持下，委內瑞拉將走向自由。

