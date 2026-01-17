Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍轟頭殺父

即時國際
更新時間：07:04 2026-01-17 HKT
發佈時間：07:04 2026-01-17 HKT

美國賓州發生一宗駭人聽聞的倫常慘劇。一名剛滿11歲男童，疑因不滿遊戲主機「任天堂Switch」被沒收，竟在生日當晚趁家人熟睡後，偷取鑰匙打開槍櫃，近距離朝養父頭部開槍致其死亡。原本歡愉的生日會最終以鮮血收場，少年現正面臨謀殺罪指控。

慶生會後驚傳巨響 妻目睹夫倒臥血泊崩潰

綜合《紐約郵報》等外媒報導，涉案男童克萊頓（Clayton Dietz）於本月13日迎來11歲生日。當晚父母才剛為他唱完生日歌慶祝，全家人隨後各自回房入睡。不料深夜時分，屋內突然傳出驚人巨響，克萊頓的養母被驚醒後，起初聽到疑似「水滴聲」，隨即前往視察，驚見42歲丈夫道格拉斯（Douglas Dietz）頭部中槍，鮮血浸透床單。

案發後，站在一旁的克萊頓神情駭人，並大聲呼喊：「爸爸死了！是我殺了爸爸！」現場氣氛令人不寒而慄。

據警方調查及少年供詞指，克萊頓與養父母於2018年建立收養關係。案發當晚，他不滿養父要求他上床睡覺並沒收其Switch遊戲機，憤怒之下理智全失。他先從抽屜偷走槍櫃鑰匙，打開保險櫃取回遊戲機，但他並未直接回房玩遊戲，而是自行為槍枝裝填子彈，隨後冷靜地走到養父床邊，瞄準其頭部扣動扳機。

克萊頓在接受偵訊時坦承，開槍前完全沒有思考後果，當時心中只有憤怒。這宗因為一台遊戲機引發的血案，令原本幸福的家庭徹底破碎。年僅11歲的克萊頓目前已被控以殺人罪。由於案情嚴重且涉及預謀成分，當地社會對少年犯罪及家中槍枝管理問題再次引發激烈討論。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
18小時前
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
突發
9小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
17小時前
特朗普：或向不支持美國獲得格陵蘭的國家加徵關稅
即時國際
6小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
12小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
13小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
15小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
20小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
19小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
20小時前