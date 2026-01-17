生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍轟頭殺父

美國賓州發生一宗駭人聽聞的倫常慘劇。一名剛滿11歲男童，疑因不滿遊戲主機「任天堂Switch」被沒收，竟在生日當晚趁家人熟睡後，偷取鑰匙打開槍櫃，近距離朝養父頭部開槍致其死亡。原本歡愉的生日會最終以鮮血收場，少年現正面臨謀殺罪指控。

慶生會後驚傳巨響 妻目睹夫倒臥血泊崩潰

綜合《紐約郵報》等外媒報導，涉案男童克萊頓（Clayton Dietz）於本月13日迎來11歲生日。當晚父母才剛為他唱完生日歌慶祝，全家人隨後各自回房入睡。不料深夜時分，屋內突然傳出驚人巨響，克萊頓的養母被驚醒後，起初聽到疑似「水滴聲」，隨即前往視察，驚見42歲丈夫道格拉斯（Douglas Dietz）頭部中槍，鮮血浸透床單。

案發後，站在一旁的克萊頓神情駭人，並大聲呼喊：「爸爸死了！是我殺了爸爸！」現場氣氛令人不寒而慄。

據警方調查及少年供詞指，克萊頓與養父母於2018年建立收養關係。案發當晚，他不滿養父要求他上床睡覺並沒收其Switch遊戲機，憤怒之下理智全失。他先從抽屜偷走槍櫃鑰匙，打開保險櫃取回遊戲機，但他並未直接回房玩遊戲，而是自行為槍枝裝填子彈，隨後冷靜地走到養父床邊，瞄準其頭部扣動扳機。

克萊頓在接受偵訊時坦承，開槍前完全沒有思考後果，當時心中只有憤怒。這宗因為一台遊戲機引發的血案，令原本幸福的家庭徹底破碎。年僅11歲的克萊頓目前已被控以殺人罪。由於案情嚴重且涉及預謀成分，當地社會對少年犯罪及家中槍枝管理問題再次引發激烈討論。