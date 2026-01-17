Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅洛尼訪日獲高市早苗送Hello Kitty慶生 意國女總理原來是日本動漫迷

即時國際
更新時間：05:36 2026-01-17 HKT
發佈時間：05:36 2026-01-17 HKT

正在日本訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）與日本首相高市早苗舉行首腦會談，宣布將兩國關係升格為「特別戰略夥伴關係」。適逢15日是梅洛尼49歲生日，高市特別投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人氣角色Hello Kitty精品慶生。

鍾情動漫 獲贈Hello Kitty耳環玻璃杯

梅洛尼與高市早苗於日本首相官邸會面，雙方同意在經濟安保及防衛領域深化合作，並在共同聲明中強調強化關鍵礦產供應鏈，以抗衡經濟脅迫及出口限制。

會談之外，另一亮點是高市早苗精心準備的生日驚喜。得知梅洛尼是標準的日本動畫迷，鍾愛《魯邦三世》及《宇宙海賊哈洛克船長》等經典作，高市特意挑選了Hello Kitty耳環及玻璃杯作為禮物。梅洛尼隨後在社交平台分享與高市的合照，更利用AI技術將兩人「動畫化」，玩味十足。

報道指，在2022年10月成為意大利首位女性總理之前，梅洛尼經常透過社群媒體分享日本動畫及動畫風插畫。

事實上，日本政府似乎對梅洛尼的嗜好瞭如指掌。在梅洛尼於2024年2月訪日時，時任日本首相岸田文雄特別贈送她Hello Kitty 的日意辭典，據報是為了讓梅洛尼的女兒學日語。2023年5月舉行的G7廣島峰會期間，岸田也曾贈送Hello Kitty玩偶，作為給梅洛尼女兒的禮物。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
20小時前
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
突發
10小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
14小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
14小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
17小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
18小時前
金剛舊愛驚爆切除子宮 崩潰自嘲「不是完整的女人」 身體連番受疾病困擾陷低谷
金剛舊愛驚爆切除子宮 崩潰自嘲「不是完整的女人」 身體連番受疾病困擾陷低谷
影視圈
12小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
22小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
21小時前