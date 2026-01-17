梅洛尼訪日獲高市早苗送Hello Kitty慶生 意國女總理原來是動漫迷

正在日本訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）與日本首相高市早苗舉行首腦會談，宣布將兩國關係升格為「特別戰略夥伴關係」。適逢15日是梅洛尼49歲生日，高市特別投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人氣角色Hello Kitty精品慶生。

鍾情動漫 獲贈Hello Kitty耳環玻璃杯

梅洛尼與高市早苗於日本首相官邸會面，雙方同意在經濟安保及防衛領域深化合作，並在共同聲明中強調強化關鍵礦產供應鏈，以抗衡經濟脅迫及出口限制。

會談之外，另一亮點是高市早苗精心準備的生日驚喜。得知梅洛尼是標準的日本動畫迷，鍾愛《魯邦三世》及《宇宙海賊哈洛克船長》等經典作，高市特意挑選了Hello Kitty耳環及玻璃杯作為禮物。梅洛尼隨後在社交平台分享與高市的合照，更利用AI技術將兩人「動畫化」，玩味十足。

報道指，在2022年10月成為意大利首位女性總理之前，梅洛尼經常透過社群媒體分享日本動畫及動畫風插畫。

事實上，日本政府似乎對梅洛尼的嗜好瞭如指掌。在梅洛尼於2024年2月訪日時，時任日本首相岸田文雄特別贈送她Hello Kitty 的日意辭典，據報是為了讓梅洛尼的女兒學日語。2023年5月舉行的G7廣島峰會期間，岸田也曾贈送Hello Kitty玩偶，作為給梅洛尼女兒的禮物。