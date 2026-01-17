澳洲女子揭紐約「淫魔兄弟」強姦　臨開審前驚傳猝逝

澳洲一名女子控訴紐約知名房地產經紀人奧倫（Oren Alexander）與其雙胞胎兄弟阿隆（Alon Alexander）性侵，這宗案件登上各大媒體版面，揭發他們以財富名氣和地位引誘數十名女性並下藥迷姦。這宗性侵案將於月底開審，但澳洲傳45歲吹哨人懷特曼（Kate Whiteman）出去年底在澳洲過世，新南威爾士州法醫辦公室調查後，認為死因無可疑。

雙胞胎兄弟始終不認罪。目前尚不清楚懷特曼在案件中是否擔當任何角色。基於家屬意願，澳洲方面拒絕提供有關懷特曼死亡的進一步資訊。

「淫魔兄弟」塔爾、奧倫、阿隆現身法庭進行審前程序。 路透社

懷特曼宣稱2012年在紐約夜店認識雙胞胎兄弟奧倫和阿隆後，被2人帶往漢普頓（Hamptons）伊凡爵士城堡（Sir Ivan’s Castle）參加派對。在2024年3月提出的訴狀中，懷特曼指控兄弟倆在那場派對上對自己「性侵、虐待、強暴、壓制、撫摸、騷擾、毆打及猥褻」。她「極度恐懼」這對雙胞胎，事後因嚴重憂鬱、焦慮及安全疑慮，一直臥床不起，幾乎足不出戶。

懷特曼案件引發骨牌效應，後來有多名女性陸續挺身提出類似指控，雙胞胎的兄長塔爾（Tal Alexander）也被發現涉案。《紐約時報》指出，截至2025年2月，至少有17名女性對三兄弟其中一人或多人提起民事訴訟，指控他們在邁阿密、曼哈頓甚至莫斯科等地實施性侵犯。

根據起訴書，三兄弟在2005至2021年，即長達14年間，以「奢華體驗、旅行和住宿承諾」引誘並性侵女性，過程中會施用迷姦藥「GHB 鎮靜劑」，防止受害者抗拒或逃跑，導致「一些受害者經歷身體和精神能力受損的症狀，包括行動與語言能力受限、對於事件記憶不完整等。」

一些受害者透過交友軟體或社交媒體認識三兄弟，另一些受害者則在夜店或派對上遇見他們。更令人心寒的是，多宗案件都涉及輪姦，3人性暴力紀錄更可追溯至高中時期。

目前兄弟3人均否認指控，審判訂於1月26日開始，若罪名成立，每人將面臨15年至終身監禁。他們的父母14日發表聲明力挺兒子，「相信他們是清白的」，希望外界以法庭證據而非輿論評斷。