美總統白宮晤委內瑞拉反對派領袖 馬查多：已將諾貝爾和平獎轉贈特朗普

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）周四（15日）在白宮會晤美國總統特朗普，期間將自己的諾貝爾和平獎獎章轉贈予對方，讚揚其對委內瑞拉自由的獨特承諾。但她未說明特朗普是否接受，白宮也沒有透露特朗普是否接受了獎章。

在訪問華盛頓之前，馬查多自上月前往挪威後就一直沒有公開露面。她的女兒在挪威代表她領取了諾貝爾獎章。在挪威出席頒獎典禮之前，她已經在委內瑞拉躲藏了11個月。

然而，馬查多在與特朗普會面後，向等候在白宮大門附近的數十名歡呼雀躍的支持者致意，並停下來擁抱許多人。

她表示：「我認為今天對我們委內瑞拉人來說是歷史性的一天。」這也是她和特朗普首次面對面會談。

馬查多：可指望特朗普

馬查多離開白宮後，向聚集在大門外的支持者發表講話，以西班牙語表示：「我們可以指望特朗普總統。」

她隨後以英語對記者說：「我已將諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統」，稱這是「對他為了我們自由所做出承諾的肯定」。目前還不清楚特朗普是否接受了這個獎章。

馬查多在白宮總共停留了大約2個半小時。之後，她與兩黨參議員舉行了閉門會議。她關於將諾貝爾獎贈予特朗普的言論是在這些會議之後發表的。

特朗普常公開表達自己渴望獲得諾貝爾和平獎，當這個獎項頒給馬查多且她去年決定接受此榮譽時，特朗普表達過不滿。

諾貝爾委員會：和平獎不可轉讓

馬查多上周表示會與特朗普分享這項榮譽，但諾貝爾委員會隨後澄清，這個獎項不可轉讓。而白宮在特朗普與馬查多會面之前表示，如果她試圖這樣做，特朗普是否接受將完全取決於他本人。

美軍1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之後，特朗普並未表態支持馬查多為委內瑞拉的新領導人。馬查多陣營宣稱在2024年高度爭議的選舉中獲勝。

特朗普選擇與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）打交道，羅德里格斯在馬杜羅執政時擔任副總統。

白宮：特朗普支持時機成熟時舉行選舉

在特朗普與馬查多會晤期間，白宮新聞秘書萊維特稱馬查多是一把傑出而勇敢的聲音，但萊維特也表示，今次會晤並不意味特朗普對馬查多的看法發生了改變，稱這是「一個現實的評估」。

特朗普曾表示，馬查多很難領導委內瑞拉，因為她「在國內既沒有支持也沒有尊重」。

萊維特接著表示，特朗普支持「在時機成熟時」舉行新的委內瑞拉選舉，但沒有說明他認為何時才是合適的時機。

