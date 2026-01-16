格陵蘭之爭︱歐洲多國向格陵蘭派兵 反制美覬覦

在美國總統特朗普併吞格陵蘭（丹麥自治領地）的言論持續升溫、對丹麥在當地的防務能力提出批評之際，德國、法國、瑞典、挪威等歐洲國家周三宣布，向格陵蘭派遣少量軍事人員。

專家稱此舉向美政府傳達兩種訊息：其一是威懾，表明「如果你決定動武，我們做好保衛格陵蘭的準備」；其二是表明歐洲認真對待特朗普的批評，加強在格陵蘭的軍勢存在。

德國國防部稱，應丹麥邀請，國防軍訂於15日（周四）上午派遣一個13人組成的軍事小組前往格陵蘭首府努克，並於15日至17日與多個歐洲國家共同參與在格陵蘭舉行的一項多國聯合軍事考察行動。法國總統馬克龍昨日說，首批法國士兵已抵達格陵蘭，未來幾天還會有更多法國士兵通過陸海空前往格陵蘭。

丹麥外交大臣拉斯穆森和格陵蘭自治政府外交部長莫茨費爾特，同美國副總統萬斯和國務卿魯比奧周三在白宮會談。拉斯穆森會後說，雙方仍然存在「根本性分歧」，但將繼續對話，並決定組建高級別工作組。丹麥周三向格陵蘭增派先遣指揮部已抵達，着手確保後勤無虞並為後續部隊進駐鋪路。