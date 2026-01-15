Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱當局暫封空域 漢莎航空：僅白天航班往返以色列與約旦

即時國際
更新時間：11:20 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:20 2026-01-15 HKT

伊朗局勢日趨緊張，雖然美國總統特朗普曾揚言或對伊朗進行軍事行動，但華府目前仍強調密切關注局勢發展。伊朗宣佈暫時關閉空域。官方今天凌晨發出的航空通告，除事先取得許可的國際民航入出境航班外，其餘航班一律禁止。

土耳其「安納杜魯新聞社」（AA）和法新社綜合報道，根據航空通告，德黑蘭空域將關閉至1月15日，僅允許民航局批准的國際民用航班營運。通告指出，限制適用於進出伊朗的航班，其他所有空中交通均暫停。

德國漢莎航空集團（Lufthansa）已表示，在美國對伊朗發出軍事威脅後，旗下航班將避開伊朗及伊拉克空域，「直到另行通知為止」。

漢莎：或取消部份航班

漢莎航空集團聲明指出，鑒於「中東當前局勢」，將繞開相關空域。漢莎航空集團旗下航空公司包括奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）、歐翼探索航空（Discover）、歐洲之翼航空（Eurowings）、瑞士國際航空（SWISS）及義大利國家航空（ITA Airways）。

漢莎航空集團表示，自15日至19日期間，往返以色列與約旦航班將僅於白天飛航，且機組人員不會在當地過夜，還稱部分航班可能會取消。

