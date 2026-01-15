伊朗無視美警告擬速審處決示威者 特朗普：若動用絞刑將「非常強硬」回應

伊朗司法首長無視美國總統特朗普發出的警告，昨日暗示，將對參與全國示威而被捕的人進行快速審訊及處決。特朗普周二警告，如果伊朗當局對示威者處以絞刑，美國將採取「非常強硬的行動」。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」昨日稱，伊朗逾兩周反政府示威的死亡人數增至2571人。這個數字遠超過去數十年伊朗任何一次抗議或動亂的死亡數目，令人聯想到1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂。伊朗當局堅稱已重新控制國家，並指控示威者進行類似伊斯蘭國（IS）的「恐怖行動」。

伊朗司法總監埃傑伊在首都德黑蘭視察一間關柙示威者的監獄，並花5小時了解相關案件後說：「如果有人焚燒他人、對他人斬首或進行其他極端暴力行為，司法機關就必須迅速依法處理。」同時說，審判應公開進行。他強調，若拖延行動，效果將大打折扣，因此需要迅速處理。

死亡人數增至2571人

這番言論公然挑戰美國總統特朗普。特朗普周二接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，被問及伊朗周三可能開始執行絞刑時表示：「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動。」他說：「當他們開始殺害成千上萬的人，現在你又告訴我還有絞刑。我們就看看，這樣做會給他們帶來甚麼後果。」

特朗普本周初曾說，在他揚言對伊朗發動打擊後，伊朗希望與華府談判。然而特朗普周二在社交媒體寫道：「伊朗愛國者們，繼續抗議—接管你們的機構！」他說：「記下殺人兇手和施虐者的名字，他們會付出巨大代價。我已取消與伊朗官員的所有會談，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。援助正在路上。」

26歲商販被判處絞刑

美國國務院在其波斯語X平台說，26歲示威者、商販索爾坦尼（Erfan Soltani）已被判處絞刑，預定周三執行。美國國務院說：「索爾坦尼是首名被判死刑的示威者，但不會是最後一位。」國務院並說，已有超過10600名伊朗人被捕。索爾坦尼上周在德黑蘭衛星城市卡拉季被捕，家屬稱最快周三行刑。現未知索爾坦尼是否被處決。

英國《衛報》報道，德黑蘭眼科醫生記錄到，單一醫院就收治超過400宗因槍擊造成的眼部受傷案例。3名醫生向《衛報》描述，醫院和急診室里擠滿中槍的示威民眾，槍傷主要集中在眼睛和頭部。人權組織指這是德黑蘭當局在伊朗2022年「女性、生命、自由」抗議活動中用來對付示威者的策略。德黑蘭一名醫生說：「（安全部隊）故意朝頭部和眼睛射擊。他們想破壞頭部和眼睛，讓他們再也看不見。」這名醫生還說，許多患者的眼球必須被摘除。