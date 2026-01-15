2025年成歷來第三最熱年份 逼近《巴黎協定》1.5度警戒線

歐洲科學家表示，2025年是全球有紀錄以來第三最熱的一年，地球平均氣溫正迅速逼近各國在《巴黎氣候協定》中，試圖避免突破的攝氏1.5度升溫門檻。

高溫僅次2023年及2024年

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）公布的最新數據顯示，2025年全球平均地表氣溫較工業化前水平高出約1.47度，僅次於2024年及2023年，分別位列歷來最熱及第二最熱年份。科學家警告，氣候升溫速度過快，令人類社會及自然生態難以適應。

報告亦指出，2025年同時成為南極洲有紀錄以來最炎熱的一年，顯示氣候變化正影響過往被視為相對「安全」的極地地區。

極端高溫亦加劇多地天氣災害。路透社

極端高溫亦加劇多地天氣災害，包括加勒比海颶風「梅麗莎」威力增強，以及巴基斯坦季風暴雨引發水災，造成逾千人死亡。英國則在破紀錄酷熱夏季期間，出現「具全國性影響」的水資源危機。

根據《巴黎協定》，各國承諾將全球升溫控制在工業化前水平以上1.5度以內，一旦突破該水平，氣候影響將變得更嚴重，部分後果更屬不可逆轉。雖然氣溫需連續五年超過1.5度才會被視為長期趨勢，但科學家指出，該情況或最快於2030年出現，較2015年簽署協定時的預期提早十年。

ECMWF氣候戰略主管伯吉斯表示，1.5度並非「臨界懸崖」，但每一個零點幾度的升溫，均會顯著加劇極端天氣。

專家指出，過去三年高溫主因包括厄爾尼諾現象，以及由人類活動導致的長期氣候暖化趨勢。隨着厄爾尼諾在2025年消退，人為暖化影響更為明顯。

倫敦格蘭瑟姆氣候研究所研究員沃德指出，全球氣溫將持續上升，直至各國真正實現溫室氣體「淨零排放」，全面擺脫對化石燃料的依賴。