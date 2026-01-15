Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜特朗普：已獲保證停止殺戮 據報曾向中東部署導彈驅逐艦

即時國際
更新時間：04:39 2026-01-15 HKT
發佈時間：04:39 2026-01-15 HKT

伊朗因鎮壓示威而局勢緊張之際，美國總統特朗普據報已向中東部署三艘導彈驅逐艦及至少一艘潛艇，一度令即將向伊朗發動攻擊的陰雲密布。不過，特朗普向記者表示，他已得到保證，伊朗將停止「殺戮」示威者，這一表態被視為暗示可能暫緩對伊朗的軍事行動。

排除對伊動武？特朗普：觀察事態發展再決定

特朗普週三在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我們被告知，伊朗的『殺戮』行爲正在停止——已經停止了。而且沒有處決計劃，也沒有執行處決。」他其後補充指，該消息來源來自伊朗，又稱如果這一信息被證明不屬實，他將「非常失望」。

美國總統特朗普據報已向中東部署了三艘導彈驅逐艦及至少一艘潛艇，一度令即將向伊朗發動攻擊的陰雲密布。路透社資料圖片
不過，特朗普向記者表示，他已得到保證，伊朗將停止「殺戮」示威者，這一表態被視為暗示可能暫緩對伊朗的軍事行動。法新社
被問及是否已排除對伊動武的可能性，特朗普說：「我們會觀察事態發展，然後再做決定。」法新社

被問及是否已排除對伊動武的可能性，特朗普說：「我們會觀察事態發展，然後再做決定。」

英媒《Express》報道，特朗普派遣了三艘配備戰斧巡航導彈的驅逐艦進入打擊範圍。報道引述《紐約時報》指，另外還至少有一艘潛艇部署在中東。

多國促公民盡快離開伊朗

除了派遣驅逐艦，美軍最大的中東基地——卡塔爾烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）已開始緊急撤離部分人員。烏代德空軍基地是中東地區最大的美軍基地，駐扎約1萬名士兵。美國去年6月空襲伊朗之前，部分人員被調離美國在中東的基地。

同時，美國駐沙特阿拉伯大使館星期三發布安全警告，指地區局勢持續緊張，要求工作人員提高警惕，並避免前往該地區任何軍事設施的非必要出行，並建議身處沙特的美國公民同樣提高警惕。

此外，歐洲多國敦促其公民離開伊朗。波蘭、意大利和西班牙的外交部於14日晚不約而同發布公告，敦促公民立即離開伊朗，並建議不要前往伊朗。另據Politico報道，英國已關閉駐德黑蘭大使館。

德國政府提醒航空公司，由於存在「衝突升級和反航空武器」風險，盡量避開伊朗領空。

特朗普日前曾公開呼籲伊朗示威者繼續抗爭，甚至接管政府機構，稱「救援快到」。外界判斷美軍將會攻擊伊朗，但一直未見具體行動。華爾街日報報道指，對於美國在伊朗問題上究竟採取甚麼計劃，歐洲高級外交官們感到一頭霧水，「完全混亂」。

 

