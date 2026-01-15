Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日2歲童誤墜洗衣機父「見死不救」  20分鐘後窒息亡

即時國際
更新時間：03:04 2026-01-15 HKT
發佈時間：03:04 2026-01-15 HKT

日本茨城縣發生一宗令人扼腕的家庭慘劇。一名僅2歲大的男童在家中不幸墜入洗衣機內，最終因長時間姿勢不良導致窒息身亡。當地警方調查後，於周三（14日）以「監護人遺棄兒童致死」罪名，正式拘捕死者的31歲父親山口裕利，指其在知悉兒子身陷險境後，竟長達20分鐘未有施救。

男童頭朝下受困 獲救時已無呼吸

據茨城縣警方公布，案發於去年9月，報稱無業的被告山口裕利當時與妻子及2歲次子山口葵衣同住。事發當日妻子外出工作，屋內僅餘父子二人。家中放有一部高約90厘米、準備報廢的直筒式洗衣機。

 案情指，2歲的葵衣當時意外掉進洗衣機內，且呈現頭部向下的倒掛姿勢。山口裕利當時明確知曉兒子墜入機內，卻在關鍵的20分鐘內完全沒有提供任何救助。直到他發現兒子失去呼吸反應後才驚覺事態嚴重撥號報警，惟男童送院後證實不治。

法醫檢驗結果顯示，男童身上並無明顯外傷，死因是由於受困於狹窄空間內，身體長時間維持難以呼吸的姿勢，最終導致窒息。

警方表示，此前並未收到任何關於該家庭虐待兒童的舉報紀錄，兒童保護中心亦無相關個案。目前警方正重點調查被告當時為何在知情的情況下，仍冷血地延誤救援長達20分鐘，以釐清其犯罪動機及心理狀況。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
8小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
10小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
4小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
6小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
11小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
10小時前
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
生活百科
2026-01-13 15:54 HKT
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
影視圈
9小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
16小時前
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
飲食
8小時前