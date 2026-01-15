以巴衝突｜加沙停火協議第二階段啟動 巴方就成立獨立委員會達共識

當地時間14日，巴勒斯坦各派別在埃及首都開羅舉行會議後，各方發表聲明，宣佈就成立獨立委員會管理加沙達成協議，並就加沙地帶停火協議第二階段的要求達成共識。

在巴方各派別發聲明前，美國總統特朗普的特使威特科夫率先在社交媒體發文，代表特朗普宣布啟動結束加沙沖突「20點計劃」第二階段，從停火轉向加沙地帶非軍事化、技術官僚治理和重建。

央視報道，此次會議是埃及、卡塔爾和土耳其持續斡旋努力的延續，旨在推進加沙停火協議剩餘階段的實施，解決加沙地帶的人道主義危機，並在現階段統一巴勒斯坦民族願景。

根據巴方各派別的聲明，與會者宣佈，支持斡旋方組建巴勒斯坦過渡性全國委員會的努力。埃及外長阿卜杜勒阿提證實，巴勒斯坦各派別已就管理加沙地帶的技術官僚委員會成員名單達成一致。該委員會名單將很快公佈。該委員會將部署到加沙地帶，負責管理加沙地帶日常生活。