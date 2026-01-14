美國宣布暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗

據美國霍士新聞14日報道，美國國務院將暫停辦理75個國家的所有簽證「以打擊那些可能成為公共負擔的申請對像」。簽證辦理凍結1月21日開始，並無限期持續，直至國務院完成對簽證申請流程的重新評估。

篩選規則加碼 肥胖、高齡及英文差或被拒

報道披露，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。

國務院發言人皮戈特（Tommy Piggott）在聲明中明確指出，政府將利用長期授權，判定那些可能「利用美國人慷慨精神、依賴福利體系」的潛在移民為「不具資格」。

消息指，此次嚴厲舉措的導火線之一與索馬里有關。聯邦檢察官早前在明尼蘇達州揭發大規模詐騙醜聞，多名索馬里國民或索馬里裔美國人涉嫌濫用由納稅人資助的福利計劃，引發聯邦官員對該國申請者的嚴格審視。

根據國務院發出的最新指引，領事官員在評核簽證時將執行極其嚴苛的標準。如果申請者被認為未來可能依賴政府福利，其簽證將被拒絕。評估因素包括：

健康與體態： 高齡、過重（肥胖）或有長期醫療護理需求的人士。

經濟能力： 財務狀況不穩或曾使用政府現金援助者。

個人素質： 英語流利程度及受教育程度亦納入考量。

背景記錄： 曾被長期收容或入住政府資助機構的人士。

推翻拜登時期寬鬆政策 恢復特朗普式嚴厲執法

此次調整象徵著美國移民政策全面回歸特朗普首任時期的強硬路線。2022年拜登政府曾大幅縮小「公眾負擔」的定義，僅限於現金援助和長期院舍護理，並排除醫療補助（Medicaid）、糧食券（SNAP）及房屋券等項目。然而，隨着特朗普重返白宮，當局再次擴大定義，確保移民能自食其力。

美國國務院的聲明強調，暫停期間的豁免情況將「非常有限」。分析指出，這項政策將對家庭團聚及職業簽證產生連鎖反應，全球數以萬計的申請人將陷入漫長的等待期。