高市早苗擬解散眾議院 正式向執政黨高層傳達意向

即時國際
更新時間：18:20 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-14 HKT

日本首相高市早苗14日正式向執政黨高層傳達將在23日開幕的國會初始階段解散眾議院、提前進行大選的意向。

據報，日本自民黨總裁、首相高市早苗與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等人舉行會談，正式傳達了解散眾議院的意向。此前報道指，高市早苗已決定在1月23日國會開幕日解散眾議院、提前舉行大選。如果眾議院於1月23日解散，選舉日程可能有兩種方案：一是在1月27日發佈選舉公告、2月8日投票計票；二是在2月3日發布選舉公告、2月15日投票計票。

計劃「閃電解散」眾院　黨內僅少數知情

日媒「讀賣新聞」9日率先披露「首相正研議解散眾議院」，高市早苗籌劃的閃電解散眾議院。據知這場行動幾乎未經黨內溝通，就連支持高市登上自民黨總裁大位的「造王者」麻生太郎事先也不知情，被視為高市政權的政治豪賭。

相關新聞：日揆研提前解散眾院 下月大選

西日本新聞、「周刊新潮」報道，多名政府相關人士指出，高市早已下定決心在23日召集的例行國會一開始就解散眾院，但事前僅向最親近的心腹、官房長官木原稔透露想法，兩人以極度保密方式擬定戰略。包括自民黨幹事長鈴木俊一、幹事長代理萩生田光一，甚至副總裁麻生太郎，事先都未被告知。

據知高市9日下午在官邸內與木原稔進行協商，兩人同屬主戰派，加上自民黨去年秘密民調顯示，如果解散眾院、提前大選，自民黨有望取得超過260席，更促使高市下定決心。

然而，實際負責選舉操盤的鈴木俊一、與高市關係密切的萩生田光一，以及作為高市政權後盾的麻生太郎都不知情。麻生太郎10日出席地方活動受訪時，還說「應該不會（解散眾院）吧。」

報道稱，麻生事後得知雖有不滿，但仍對高市說，「要做就做到最後吧。」

這場突如其來的「閃電解散」，不只是對自民黨的考驗，更是高市個人的政治豪賭。政權能否因勝選而凝聚，或因強勢決定而付出代價，有待選後見分曉。

