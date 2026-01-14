加拿大總理卡尼啟程訪華 表態建務實建設性中加關係

加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問。北京時間14日，卡尼在社交媒體X平台上曬出自己的登機照並發文預告自己啓程訪華。

「我即將前往北京。中國是我們的第二大貿易夥伴，也是世界第二大經濟體。兩國之間務實且富有建設性的關係，將爲太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」卡尼發帖稱。

這將是卡尼上任以來首次正式訪華，也是8年來加拿大領導人首次訪問北京。法國《費加羅報》表示，卡尼訪華的主要目的是希望加強雙邊關係，特別是減少加拿大對美國的依賴。

自2018年華為首席財務官、華為創始人任正非之女孟晚舟在加拿大溫哥華被捕後，兩國關係陷入冰點。去年7月加拿大宣佈，對在華熔煉和澆鑄的鋼材進口徵收25%的關稅，次月北京對來自加拿大的油菜籽徵收了高達75.8%的臨時關稅。不過去年10月底兩國關係出現升溫跡象，習近平和卡尼在韓國慶州會晤，兩國領導人討論了農業和農產品（如油菜籽）、海鮮和電動汽車等「敏感問題」。

加國薩斯喀徹爾省省長莫伊也陪同卡尼訪華。莫伊稱，加方需與中國保持牢固關係，會晤有助於雙方重新調整合作方式，「我很高興能與卡尼總理一起推進對加拿大人至關重要的利益。」