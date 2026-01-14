13前財經要員聯名 批華府調查聯儲局主席

美國13名曾在財經界擔任要職的人士，包括所有3名仍在世的聯儲局前主席，周一發表聯合聲明，批評特朗普政府對聯儲局主席鮑威爾發起刑事調查，稱聯儲局獨立性至關重要，其若受損，將對美國經濟造成負面影響。

簽署這一聲明的包括聯儲局前主席格林斯潘、伯南克、耶倫（亦曾任財長），前財政部長蓋特納、保爾森、魯賓，白宮經濟顧問委員會前主席伯恩斯坦、曼昆等。聲明說，聯儲局的獨立性對美國經濟表現至關重要，而檢方對鮑威爾的調查削弱儲局的獨立性。



聲明強調，法治是美國經濟成功的根基，並警告，這種前所未有的做法可能給通脹形勢和整體經濟運行帶來極為不利的影響。

美國司法部9日發出大陪審團傳票，就聯儲局總部大樓翻新工程有關問題對鮑威爾發起刑事調查。特朗普之前一直要求儲局減息，白宮及官員以儲局總部大樓翻新工程嚴重超預算為由，多次施壓鮑威爾。鮑威爾的主席任期將於今年5月屆滿。